Beide deutschen Teams sind erfolgreich in die Tischtennis-WM gestartet. Vor allem den Männern gelingt in London eine Überraschung.

London (dpa) - Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft der Männer hat in ihrem ersten Spiel bei der Team-Weltmeisterschaft in London für eine Überraschung gesorgt. Dang Qiu, Patrick Franziska und Benedikt Duda besiegten den Titelkandidaten Japan mit 3:2.

Der ehemalige Einzel-Europameister Dang Qiu schlug beide japanischen Spitzenspieler ohne Satzverlust. Im entscheidenden fünften Match gewann Duda gegen den Weltranglistenachten Sora Matsushima mit 3:2.

Zuvor hatten auch die deutschen Frauen ihr Auftaktspiel in der Wembley Arena gewonnen. Die Europameisterinnen von 2025 besiegten Frankreich mit 3:1. Die Punkte für das deutsche Team holten die Weltranglisten-Neunte Sabine Winter, Nina Mittelham und Ying Han.

Deutscher Verband beschwert sich bei Weltverband

In London fand 1926 die erste Tischtennis-WM statt. Zum 100-jährigen Jubiläum führte der Weltverband ITTF einen viel kritisierten neuen Modus ein. In der ersten Woche spielten jeweils 56 Mannschaften bei den Männern und Frauen in 14 Vierergruppen zunächst 24 Teilnehmer an der K.o.-Runde aus.

Die besten sieben Teams der Welt plus Gastgeber England greifen erst an diesem Wochenende in das Turnier ein. Sie spielen in zwei weiteren Vierergruppen lediglich ihre Platzierung in der Setzliste für die am Montag beginnende K.o.-Runde aus. Ausscheiden können die deutschen Frauen und die deutschen Männer nach ihrer Gruppenphase noch nicht.

Der deutsche Verband beschwerte sich vor der WM sogar in einem offiziellen Brief an die ITTF über das neue Format. Es sei zu lang, zu kompliziert und würde die Spielerinnen und Spieler zu stark belasten. «Das neue WM-System ist sehr schwierig», sagte auch der frühere Weltranglistenerste Dimitrij Ovtcharov. «Du kannst die ersten drei Spiele verlieren und immer noch Weltmeister werden. Du kannst aber auch alle drei gewinnen und hast noch nichts erreicht.»