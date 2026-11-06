Beim Frankfurter Tischtennis-Turnier treffen sich die besten Spielerinnen der Welt. Für Annett Kaufmann ist der Heim-Wettbewerb vorbei.

Frankfurt/Main (dpa) - Die deutsche Tischtennis-Hoffnung Annett Kaufmann ist beim WTT-Champions-Turnier in Frankfurt am Main im Achtelfinale ausgeschieden. Die 20 Jahre alte Vize-Europameisterin verlor in 1:3 Sätzen gegen die Weltranglisten-Sechste Hina Hayata aus Japan.

Bei der Rückhand habe sie «extreme Schmerzen» gespürt, was bei fortlaufender Spieldauer zugenommen habe, sagte Kaufmann nach dem Spiel. «Ich hätte das auch gewinnen können. Ich glaube, der Knackpunkt war einfach, dass ich meine Finger nicht gespürt habe.» Eine Bewegung im ersten Satz habe möglicherweise die Schmerzen verursacht, sie sei aber auch ziemlich müde nach drei Wochen im Turnier.

Beim einzigen internationalen Top-Turnier in Deutschland haben insgesamt vier deutsche Spielerinnen den Sprung ins Achtelfinale geschafft. Die Konkurrenz ist aber stark: Von den besten zehn Spielerinnen der aktuellen Weltrangliste sind in Frankfurt acht dabei. Die Siegerin des Turniers wird eine Prämie von 40.000 Dollar sowie 1000 Punkte für die Weltrangliste erhalten.

Neuerung geplant

Im nächsten Jahr wird es in Deutschland allerdings kein WTT Champions mehr geben. Der Deutsche Tischtennis-Bund und der Veranstalter «World Table Tennis» (WTT) haben entschieden, nur noch ein Turnier der WTT-Kategorie «Star Contender» auszutragen. Die ausrichtende Stadt ist noch nicht bekannt. Diese Kategorie ermöglicht mehr Startplätze für deutsche Talente und hat außerdem noch Wettbewerbe im Doppel und Mixed im Programm.

In der WTT-Pyramide stehen die vier Grand-Smash-Turniere nach dem Vorbild der Tennis-Grand-Slams ganz oben. Dahinter folgen die Champions-, Star-Contender sowie Contender-Kategorie.