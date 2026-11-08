WTT Champions in Frankfurt
Tischtennis-Profi Franziska erreicht Finale in Frankfurt
Patrick Franziska
Der deutsche Tischtennis-Profi Patrick Franziska. (Archivbild)
Tom Weller. DPA

Zum zweiten Mal in nur einer Woche steht Patrick Franziska im Endspiel eines Tischtennis-Turniers. Diesmal ist es sogar sein Heimspiel in Frankfurt.

Lesezeit 1 Minute

Frankfurt/Main (dpa) – Patrick Franziska hat beim internationalen Tischtennis-Turnier in Frankfurt am Main das Endspiel erreicht. Der deutsche Nationalspieler vom 1. FC Saarbrücken besiegte den Japaner Shunsuke Togami im Halbfinale in 4:2 Sätzen.

Der 34-jährige Franziska wird damit um 18.30 Uhr sein zweites Finale in nur einer Woche in der Turnierserie «World Table Tennis» (WTT) bestreiten. Am vergangenen Sonntag verlor er in Montpellier mit 3:4 gegen Jang Woojin aus Südkorea. Diesmal ist sein Gegner der Asienmeister Tomokazu Harimoto aus Japan. Am Samstagabend hatte der aus dem Odenwald in Hessen stammende Franziska bei seinem Heimturnier bereits den Titelverteidiger und Weltranglisten-Ersten Sora Matsushima (Japan) geschlagen.

Sabine Winter hat das Endspiel in Frankfurt dagegen verpasst. Die Weltranglisten-13. verlor nach erfolgreichem erstem Satz noch mit 1:4 gegen die Japanerin Satsuki Odo.

© dpa-infocom, dpa:261108-930-964301/1

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