Sabine Winter ist Europas beste Tischtennis-Spielerin. Ihre Vorbereitung auf die EM wird durch eine Bandscheiben-Verletzung erschwert. Ihr Start ins Turnier verläuft aber problemlos.

Ljubljana (dpa) – Top-Favoritin Sabine Winter hat bei den Tischtennis-Europameisterschaften in Slowenien ihr erstes Einzel gewonnen. Die Weltranglisten-Neunte besiegte die Russin Waleria Kotsiur in 4:0 Sätzen und trifft nun in der Runde der besten 32 auf Lea Rakovac aus Kroatien.

«Ich mag es immer, für Deutschland zu spielen, und habe mir auch vorgenommen, das Ganze zu genießen. Das hat ganz gut geklappt», sagte Winter. «Ich hatte Spaß und freue mich auf die nächsten Spiele.»

Acht von zwölf Deutschen kommen weiter

Insgesamt traten fünf deutsche Frauen und sieben deutsche Männer in Ljubljana in der ersten Hauptrunde der beiden Einzel-Wettbewerbe an. Nur die Qualifikanten Ricardo Walther, Wim Verdonschot, Kay Stumper sowie Franziska Schreiner verpassten den Einzug in Runde zwei.

Die 34 Jahre alte Winter ist die einzige Europäerin, die zu den Top 10 der Weltrangliste gehört. Einen EM-Titel gewann sie aber bislang nur im Doppel und mit dem deutschen Team. Ihre Vorbereitung auf diese Europameisterschaften wurde durch einen Bandscheibenvorfall erschwert, den sie im Juli erlitt.