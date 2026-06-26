Trotz Beeinträchtigung die Natur erleben: Barrierefreie Wanderwege machen es möglich. Auch in den Alpen - etwa auf sieben rollstuhltauglichen Wegen in der Tiroler Region Seefeld.

Seefeld (dpa/tmn) – Wer im Rollstuhl oder mit Gehhilfe unterwegs ist, braucht flache, breite und gut ausgebaute Wege. Davon profitieren nebenbei auch Familien mit Kinderwagen. Die Region Seefeld auf dem Tiroler Hochplateau nordwestlich von Innsbruck hat für diesen Sommer sieben rollstuhltaugliche Wanderwege zertifiziert, heißt es vom Tourismusverband Seefeld.

Die Wege reichen von kurz bis länger, von leicht über mittel bis schwer. Zwischen knapp zwei und sieben Kilometer können Menschen mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen zurücklegen, die Strecken sind beschildert und vor Ort ausgewiesen. Bis auf eine Tour sind alles Rundwanderwege.

Wege online erkunden

Auf seiner Webseite bietet der Verband einen Überblick über die Strecken mit Distanzen, Höhenmetern und geschätzter Wanderzeit. Wer die Route anklickt, sieht eine Karte sowie eine genaue Wegbeschreibung. Dazu gibt es Infos zu Anreise, Parken, Wegbeschaffenheit und barrierefreien Toiletten. Die Streckendaten stehen auch per GPX-Download zur Verfügung.

Übrigens: Barrierefreie Wanderwege in den Alpen sowie darüber hinaus finden sich etwa auch auf der Plattform «alpenvereinaktiv.com». Unter dem Menüpunkt «Touren» lässt sich über den Filter unter dem Aspekt «Mehr» das Kriterium «barrierefrei» auswählen.