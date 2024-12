Tickets bei Berlinale werden teilweise etwas teurer

Berlin (dpa) – Bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin werden die Tickets für große Premieren im Berlinale Palast etwas teurer. Generell bleiben die Preise weitestgehend gleich im Vergleich zu der vergangenen Ausgabe, sagte die Berlinale-Intendantin Tricia Tuttle der Deutschen Presse-Agentur. Bei den großen Filmpremieren im Berlinale Palast sei jedoch eine Erhöhung um zwei Euro pro Ticket geplant.

Damit sollen Kostensteigerungen etwas gedeckt werden, wie Tuttle sagte. 2024 hatten die Karten im Berlinale Palast am Potsdamer Platz 18 Euro gekostet. Für reguläre Vorstellungen lagen sie bei 15 Euro.

Nach wie vor gebe es einige Rabatte für bestimmte Gruppen, sagte Tuttle. Außerdem wolle man in den kommenden Jahren ein «noch attraktiveres Angebot» für junge Zuschauer entwickeln, um am Festival teilzunehmen.

Tuttle: Habe mich in Berlin eingelebt

Die nächste Berlinale ist vom 13. bis zum 23. Februar geplant. Tuttle hatte im April die Leitung des Filmfestivals übernommen, das nächstes Jahr seine 75. Ausgabe feiert.

In Berlin habe sie sich eingelebt, sagte die US-Amerikanerin. Nächstes Jahr werde das noch besser, dann sei sie öfter in der Hauptstadt. «In den ersten anderthalb Jahren bin ich aufgrund der Familie jeweils eine Woche in Berlin und eine Woche in London.» Sie liebe die Stadt.