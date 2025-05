Thomas Müller: «Ich höre mich auch in den USA um»

München (dpa) – Vor seinem letzten Bundesligaspiel am Samstag mit dem FC Bayern München und der anschließenden Club-WM in den USA hat Fußball-Weltmeister Thomas Müller noch nicht über seine Zukunft entschieden. «Ich weiß es noch nicht. Es gibt aktuell noch nichts Konkretes, aber ich habe natürlich Ideen. Wir halten es spannend», sagte der 35-Jährige dem TV-Sender Sky. Denkbar sei ein Wechsel in die nordamerikanische Profiliga MLS.

Die Club-WM mit dem FC Bayern will Müller für weitere Ideen und Anregungen nutzen. «Ich glaube, die nächsten Wochen werden es zeigen. Wir haben noch den Club World Cup vor der Brust, das wird eine spannende Erfahrung. Klar, höre ich mich auch in den USA um», sagte Müller. Er habe aber noch keine komplette Strategie. «Ich war nie der Typ, der gesagt hat: Das ist jetzt meine einzige Idee und das machen wir.»

Er werde versuchen, zu fühlen, was ihm fehlt. «Es gibt da nicht diesen einen Wunsch und diesen Traum», sagte der gebürtige Oberbayer. Für die Münchner hatte er am Samstag gegen Mönchengladbach (2:0) sein 750. Pflichtspiel bestritten.