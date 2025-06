Ein Däne steht künftig als Hauptverantwortlicher an der Seitenlinie von Tottenham Hotspur. Sein Vorgänger musste trotz des Triumphs in der Europa League gehen.

London (dpa) – Thomas Frank wird neuer Trainer bei Europa-League-Gewinner Tottenham Hotspur. Der 51 Jahre alte Däne erhält beim englischen Premier-League-Club einen Vertrag bis 2028, wie der Londoner Fußballverein mitteilte. Frank tritt die Nachfolge von Ange Postecoglou an, der Tottenham in der Europa League zum ersten Titel seit 17 Jahren geführt hatte. In der Liga hatten die Spurs unter Postecoglou in der abgelaufenen Saison enttäuscht.

«Mit Thomas ernennen wir einen der fortschrittlichsten und innovativsten Cheftrainer der Fußballwelt», heißt es in einer Pressemitteilung des Clubs. Frank machte in seiner Trainerkarriere vor allem bei Liga-Konkurrent FC Brentford auf sich aufmerksam. Dort arbeitete er neun Jahre als Co-Trainer und Chefcoach.