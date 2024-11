Thioune nach Verlängerung zur Krise: Bin kein Zauberer

Fortuna Düsseldorf hat in der Krise den Vertrag mit Trainer Thioune langfristig verlängert. Der will in Nürnberg etwas vom Vertrauen zurückzahlen, sieht seine Mittel aber auch limitiert.

Düsseldorf (dpa) – Daniel Thioune sieht höhere Mächte vonnöten, um den aktuellen Negativlauf von Fortuna Düsseldorf in der 2. Fußball-Bundesliga umzukehren. Der Fortuna-Coach zeigte sich nach seiner Vertragsverlängerung bis 2028 dankbar über das Vertrauen nach zuvor vier sieglosen Spielen in Serie. «Ich brenne darauf, ganz viel davon am Sonntag zurückzugeben», sagte Thioune im Hinblick auf das Spiel beim 1. FC Nürnberg und fügte augenzwinkernd hinzu: «Ich habe hier aber einen Trainervertrag und keinen Zauberervertrag unterschrieben.»

Gemeint war die aktuelle Abschlussschwäche seines Teams, das die Zweitliga-Tabelle wochenlang angeführt hatte, nach den erfolglosen Partien zuletzt aber auf Rang sieben zurückgefallen ist. In den vergangenen drei Spielen war den Düsseldorfern nur ein einziges Tor gelungen. «Ich muss ja niemanden mehr zeigen, aus anderthalb Metern den Ball über die Linie zu drücken. So war das gemeint», meinte Thioune, dessen Vertrag am Donnerstag verlängert worden war.

Thioune volle Vorfreude auf Duell mit Klose

Auf das Spiel in Nürnberg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) freut sich der 50-Jährige insbesondere wegen seines Kollegen Miroslav Klose. «Ich habe ihn als Spieler immer bewundert. Er hat uns da allen immer sehr viel Freude bereitet», sagte Thioune.