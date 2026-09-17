Westerwälder Kinder schützen Theaterprojekt warnt Schüler vor Cybergrooming-Gefahren Hans-Peter Metternich 17.09.2026, 16:00 Uhr

i Fritzi klärt die Schüler auf, wie gefährlich es ist, im Internet Fremden zu vertrauen. Hans-Peter Metternich

Ein interaktives Klassenzimmerstück macht Fünft- bis Siebtklässler in der Region auf die Gefahren von Cybergrooming aufmerksam. Spielerisch lernen sie, Warnsignale zu erkennen, Grenzen zu setzen und Hilfe zu holen.

In verschiedenen Schulen der Region wird zurzeit ein Theaterprojekt vorgestellt. Das bewegende Stück heißt „Ein Bild von mir“. Es spielt im Klassenzimmer und warnt Kinder der Klassenstufen fünf bis sieben vor den Gefahren von Cybergrooming. Nach einer Premiere in Bingen war der erste Westerwälder Auftritt am Mittwoch in der Klasse 6c der Erich-Kästner-Realschule plus in Ransbach-Baumbach.







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