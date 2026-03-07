Leuchtendes Gelb trifft knackiges Grün: Mit dieser Suppe vereint Food-Bloggerin Julia Uehren Kokosmilch, Currypaste und Gemüse zu einer Geschmacksexplosion – mit gepickletem Babymais als Überraschung.

Köln (dpa/tmn) – Diese thailändische Currysuppe verbreitet schon mal aufgrund ihrer Farbkomposition gute Laune. Das leuchtende Gelb erhält die Suppe durch eine Portion Kurkuma, sattes Grün durch Frühlingszwiebeln und Zuckerschoten, strahlendes Weiß durch Mie-Nudeln und Mungo-Bohnensprossen.

Der würzige Geschmack steht dem um nichts nach: Er kommt durch die Thai-Currypaste, geröstete Ingwer und Knoblauch zustande, verbunden mit der leichten Süße der Kokosmilch.

Die Suppenbasis alleine ist schon hocharomatisch. Aber die Einlage und das Topping sorgen dann für eine echte Geschmacksexplosion: Der gepickelte Babymais bring eine schöne Säure in die Suppe, die gut zum süßlichen Aroma der Kokosmilch und der Zuckerschoten passt. Die wiederum bringen einen knackigen Biss mit, genau wie die saftigen Bohnensprossen – ein schöner Kontrast zu den weichen Mie-Nudeln. Lauchzwiebeln, Chili, Koriander und Limette sind in der thailändischen Küche typische Toppings, die jedem Gericht Frische und Würze zugleich verleihen.

Zutaten für 4 Portionen

Salz

100 g Zuckerschoten

1 Mini-Pak Choi

1 Zwiebel

3 Zehen Knoblauch

10 g Bio-Ingwer (frisch)

2 EL Sesamöl (ungeröstet)

2 – 3 EL Currypaste (gelb)

400 ml Kokosmilch (ungesüßt)

600 ml Gemüsebrühe

1 TL Kurkumapulver (optional)

150 g Mie-Nudeln

100 g Mungo-Bohnensprossen

2 Frühlingszwiebeln

8 Babymais (aus dem Glas)

15 g Koriander (frisch)

2 Bio-Limetten

1 Chili (rot)

Zubereitung:

In einem großen Topf leicht gesalzenes Wasser zum Kochen bringen. Die Zuckerschoten in das kochende Wasser geben und nach 3 Minuten den Pak Choi dazugeben. Nach 2 Minuten das Gemüse in einem Sieb über der Spüle abgießen und eiskalt abspülen (damit das Gemüse nicht nachgart). Den Pak Choi anschließend grob hacken. Zwiebel und Knoblauch schälen. Zwiebel in Streifen schneiden, Knoblauch in dünne Scheiben. Ingwer waschen, abtrocknen und in hauchfeine Streifen schneiden. Sesamöl in einem großen Topf erhitzen und Zwiebel, Knoblauch und Ingwer darin bei kleiner Temperatur anrösten, bis es weich ist. Je nach gewünschter Intensität 2 – 3 EL Currypaste unterrühren und wenige Minuten mit anbraten. Kokosmilch und Gemüsebrühe in den Topf geben und bei mittlerer Temperatur ca. 15 Minuten köcheln lassen. Um die Farbe der Currysuppe noch zu intensiven optional 1 TL Kurkumapulver einrühren. Mie-Nudeln laut Packungsanleitung zubereiten, dann über einem Sieb in der Spüle abgießen. Bohnensprossen waschen und gut abtropfen lassen. Frühlingzwiebeln waschen, abtrocknen und die Wurzel und den oberen, trockenen Teil wegschneiden. Die Frühlingszwiebel dann in feine Ringe schneiden. Babymais längs halbieren. Koriander waschen, trockenschütteln und die Blätter abzupfen. Limetten waschen, abtrocknen und vierteln. Chili waschen, abtrocknen und den Stielansatz sowie die Kerne wegschneiden. Die Chilischote dann in feine Ringe schneiden. Ca. 5 Minuten vor dem Servieren den Pak Choi, die Zuckerschoten, den Babymais und die Mie-Nudeln in die Suppe geben und köcheln lassen, bis die Zutaten warm sind (sie sollten noch bissfest sein). Die Thai-Currysuppe kurz vor dem Servieren mit Koriander, Bohnensprossen und Chili garnieren. Die Limettenspalten dazu reichen und den Saft frisch über die Suppe pressen.

