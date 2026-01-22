Ohne Testament regelt das Gesetz, wer welchen Anteil des Vermögens einer verstorbenen Person erhält. Wer das verhindern möchte, sollte sich kümmern - und zwar besser frühzeitig.

Düsseldorf (dpa/tmn) – Viele Menschen schieben das Thema Erbe vor sich her – aus Unsicherheit, Zeitmangel oder weil es sich noch zu früh anfühlt. Dabei kann ein klar geregelter Nachlass nicht nur Streit unter Angehörigen vermeiden, sondern auch für Sicherheit und Selbstbestimmung sorgen. Die Frage ist also weniger, ob man sich mit dem eigenen Testament auseinandersetzen sollte, sondern nur, wann der richtige Zeitpunkt dafür ist.

Die Empfehlung der Verbraucherzentralen lautet: je früher, desto besser. Ein konkretes Alter nennen sie aber nicht. Schließlich hängt der ideale Zeitpunkt auch immer ein wenig von den individuellen Lebensumständen ab. Doch nur, wer sich selbst rechtzeitig kümmert, hat es in der Hand, dass das Vermögen nach dem eigenen Tod nach den eigenen Vorstellungen verteilt wird.

Ohne Testament greift ansonsten automatisch die gesetzliche Erbfolge. Und deren Bestimmungen entsprechen längst nicht immer den eigenen Wünschen.