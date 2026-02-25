Wer einen sportlichen Kompakten oder ein Mittelklasseauto fährt, stellt nicht selten auch höhere Ansprüche an die Pneus. Was Sommerreifen in der Dimension 235/45 R 18 taugen, zeigt ein Test.

Stuttgart (dpa/tmn) – Nicht nur Ganzjahresreifen müssen richtige Tausendsassas sein. Auch die jeweiligen Profis für Winter und Sommer müssen viele Talente haben, wenn sie etwas taugen wollen. Sommerreifen sollen mit guter Haftung für kurze Bremswege und ein berechenbar stabiles Fahrverhalten sorgen.

Doch die Ansprüche reichen noch weiter, zählt die Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ) auf: Die Pneus sollen auch noch «sparsam abrollen, leise laufen, sanft federn, lange halten – und Fahrspaß vermitteln.»

Das ist viel? Nein: Denn zudem sollen sie ja auch noch vor drohendem Aquaplaning schützen, aber wiederum wenig Abrieb machen und so wenig Feinstaub abgeben. Und allzu teuer bitte auch nicht.

Zehn Reifen rollen im Testfeld – sechs sind «sehr empfehlenswert»

Auf die Suche nach solchen möglichst idealen Kandidaten ging die GTÜ in einem Gemeinschaftstest mit dem Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreich (ARBÖ) und der «Auto Zeitung». Dabei mussten sich zehn Sommerreifen der Dimension 235/45 R 18 messen lassen.

Neben teuren «Premiumreifen» haben auch drei Qualitätsreifen aus dem mittleren Preissegment sowie drei günstige Produkte das umfangreiche Testprogramm durchlaufen. Die Preise reichten von jeweils rund 295 bis 765 Euro pro Satz.

Erfreulich: Mit sechs Modellen schneidet mehr als die Hälfte schneidet «sehr empfehlenswert» ab. Und: Solange die Straßenverhältnisse gut sind, sind alle Reifen laut GTÜ «erfreulich sicher».

Aber sie setzen individuelle Akzente im Handling, beim Komfort oder in der prognostizierten Laufleistung. Auf nassem Terrain indes ergab der Test «enorme Unterschiede in der Griffigkeit» – etwa beim Bremsen.

So schneiden die Reifen am Ende ab – Beispiele:

Klarer Testsieger wird der «Continental Premium Contact 7» (745 Euro/Satz). Er sei auf Nässe «überragend, im Trockenen sehr gut», so die Tester. «Ein rundum überzeugender Reifen, der keine Schwächen, sondern viele Stärken zeigt.»



Dahinter liegt der «Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6» (700 Euro). Es sei ein vielseitiger Reifen, der sich «mit sportlichen Tugenden, hohen Sicherheitsreserven und Langlebigkeit» den zweiten Platz verdient.



Dritter auf dem Treppchen ist der «Pirelli Cinturato C3» (720 Euro). Hier heben die Tester seine ausgewogene Eigenschaften bei Nässe und auf trockener Straße heraus.



Den «Firestone Roadhawk 2 (565 Euro) halten die Tester für die «Preis-Leistungs-Empfehlung». Der Pneu zeige eine ganz starke Vorstellung und landet daher auf dem vierten Platz. Er zeige nicht nur eine gute Nass-Haftung bietet, sondern könne auch mit den «Premium-Pneus» konkurrieren.



Auf Rang fünf landet der «BF Goodrich Advantage 2» (640 Euro). Für ihn sprechen eine «solide Nass-Haftung» und die «insgesamt ausbalancierte Performance».



Wer individuell andere Schwerpunkte setzt, könnte ein Auge auf den «Michelin Primacy 5» werfen. Er ist mit 765 Euro pro Satz zwar der teuerste Pneu im Testfeld. Aber er verspricht «die höchste Laufleistung, den geringsten Energieverbrauch, wenig Abrieb und leise Rollgeräusche».



So wird er zur «Umweltempfehlung» und landet auf dem 6. Platz – und bekommt wie die Vorgenannten als sechster die Auszeichnung «sehr empfehlenswert».



So wird er zur «Umweltempfehlung» und landet auf dem 6. Platz – und bekommt wie die Vorgenannten als sechster die Auszeichnung «sehr empfehlenswert». Der Vollständigkeit halber: Der billigste Satz zu 295 Euro fährt in «nahezu in jeder Disziplin hinterher» und landet auf dem letzten Platz. Das relativiere seinen Preis stark: «Der Kauf lohnt sich nicht», lautet das Fazit.



