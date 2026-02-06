Wer im Winter Sommerreifen kauft, kann mitunter von besseren Preisen und größerer Auswahl bei der benötigten Größe profitieren. Diese Modelle für Kompaktautos hält der ACE für «sehr empfehlenswert».

Berlin (dpa/tmn) – Wer aktuell nach draußen schaut oder Auto fährt, dürfte vermutlich nicht an Sommerreifen denken. Doch die Zeit vergeht schnell. Wer im Frühjahr neue Pneus braucht, hat jetzt aber Zeit, sich über die richtige Wahl zu informieren.

Reifenkauf außerhalb der Saison kann Vorteile bringen

Es kann Vorteile bringen, Sommerreifen außerhalb der Saison zu kaufen, sagt Jeannine Ulm. «In den Wintermonaten ist die Nachfrage geringer, sodass Preise punktuell etwas niedriger ausfallen können», so die ACE-Sprecherin.

Wer sich frühzeitig kümmert, hat außerdem meist die größere Auswahl.

«Je näher der Frühling rückt, desto höher die Nachfrage. Gefragte Dimensionen oder sehr gut bewertete Modelle können schneller vergriffen sein oder längere Lieferzeiten haben». Aufziehen lassen kann man sie freilich erst dann, wenn es die Witterung im Frühling erlaubt.

Zehn Reifenmodelle für Kompakte hat der ACE getestet

Welche Reifen etwa für Kompaktautos taugen, hat der Autoclub gerade getestet. Zehn Modelle in der Dimension 225/40 R18 XL zu durchschnittlichen Stückpreisen zwischen rund 68 und 140 Euro mussten sich den Fahrversuchen unter trockenen und nassen Bedingungen stellen. Auch Wirtschaftlichkeit und Umweltaspekte fielen in die Wertung.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Denn das Gesamturteil «sehr empfehlenswert» bekommen die Reifen auf den ersten vier Plätzen – die anderen schneiden «empfehlenswert» ab. Die Reifen erreichen zwischen 128 und 141 von 170 möglichen Punkten – «sodass die Sommerreifen im Ergebnis insgesamt eng beieinanderliegen», notiert der Club.

Das notiert der ACE über die besten Pneus im Testfeld

Testsieger des ACE-Sommerreifentests ist mit dem «Michelin Pilot Sport 4S» für 140 Euro der teuerste Pneu des Vergleichs (141 Punkte). «Stark beim Bremsen, bestes Handling, gut in der Wirtschaftlichkeit», lautet das Kurzfazit des Clubs. Ganz knapp dahinter liegt für 103 Euro der «Continental Sport Contact 7» (140 Punkte). «Sehr stark beim Bremsen und Handling, aber im Aquaplaning durchwachsen», ist hier das Urteil.

Den dritten Platz (138 Punkte) erklimmt der «Bridgestone Potenza Sport Evo» für ebenfalls 103 Euro. Hier lautet das Resümee: «Bestes Bremsen, sehr gutes Handling, aber in der Wirtschaftlichkeit durchwachsen».

Das letzte Modell mit «sehr empfehlenswert» ist der «Falken Azensis FK520» für 87 Euro. Er erreicht 135 Punkte: «Gut beim Bremsen und Handling, sehr stark im Aquaplaning».