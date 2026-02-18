Achtelfinal-Aus
Der Davis-Cup-Spieler verliert auf Sand gegen einen Argentinier. Der zweite deutsche Starter im Turnier war bereits an der Auftakthürde gescheitert.

Rio de Janeiro (dpa) – Tennisspieler Yannick Hanfmann ist beim ATP-Turnier in Rio de Janeiro im Achtelfinale ausgeschieden. Der 34 Jahre alte Karlsruher verlor gegen den Argentinier Juan Manuel Cerundolo mit 4:6, 7:6 (7:1), 4:6. Damit ist kein deutscher Spieler mehr im mit rund 2,5 Millionen US-Dollar dotierten Sandplatzturnier dabei.

Daniel Altmaier hatte zuvor seine Auftaktrunde gegen den Serben Dusan Lajovic in zwei Sätzen verloren. Der 27-Jährige wartet damit weiter auf seinen ersten Sieg in diesem Jahr.

