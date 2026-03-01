ATP-Tour
Tennisprofi Hanfmann erreicht Finale in Chile
Yannick Hanfmann
Tennisprofi Yannick Hanfmann steht in Chile im Finale. (Archivbild)
Dita Alangkara. DPA

Der Karlsruher setzt beim Sandplatzturnier seinen Erfolgslauf fort. Er hat im relativ hohen Tennis-Alter nochmal die Chance auf einen Turniersieg.

Santiago (dpa) – Tennisprofi Yannick Hanfmann greift im Alter von 34 Jahren nach seinem ersten Titel auf der ATP-Tour. Der Karlsruher zog beim Turnier in Santiago de Chile durch ein 6:3, 6:4 gegen den topgesetzten Argentinier Francisco Cerundolo ins Finale ein. Dort trifft der Davis-Cup-Profi auf den an Nummer zwei gesetzten Italiener Luciano Darderi.

Für Hanfmann ist es das insgesamt dritte Endspiel auf der ATP-Tour. Zuvor hatte er 2017 in Gstaad und 2020 in Kitzbühel das Finale erreicht und dort jeweils verloren. Im Duell mit Darderi ist die Nummer 81 der Tennis-Welt erneut Außenseiter. Das Sandplatz-Turnier ist mit rund 700.000 Dollar dotiert.

