Stuttgart (dpa) – Tennis-Talent Justin Engel sorgt beim Rasenturnier in Stuttgart weiter für Aufsehen. Der 17 Jahre alte Nürnberger setzte sich im Achtelfinale überraschend mit 6:4, 6:4 gegen den an Position sieben gesetzten US-Amerikaner Alex Michelsen durch und steht so erstmals in seiner noch jungen Karriere in einem Viertelfinale auf der ATP-Tour. In der Runde zuvor hatte er den australischen Qualifikanten James Duckworth bezwungen.

Engel bestreitet auf dem Stuttgarter Weissenhof sein erstes Rasenevent im Profibereich – und schreibt dabei direkt Tennis-Geschichte. Seit Boris Beckers Triumph in Wimbledon vor 40 Jahren ist er der jüngste Spieler, der auf diesem Belag ein ATP-Viertelfinale erreicht. Vom aktuellen Weltranglistenplatz 281 wird die deutsche Zukunftshoffnung nun also weiter nach oben klettern.

Gegen Michelsen, immerhin die Nummer 35 der Welt, präsentierte sich Engel erstaunlich stabil. Bei eigenem Aufschlag gab sich der Franke keine Blöße und musste im gesamten Match keinen Breakball abwehren. Seinem Gegner wiederum nahm er in beiden Sätzen schon früh jeweils einmal den Aufschlag ab. Nach 1:17 Stunden Spielzeit war der nächste Coup des Youngsters perfekt.