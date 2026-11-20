Erhalten Vollzeitbeschäftigte eine Prämie zum Jahresende, steht diese auch Teilzeitbeschäftigten zu. Nur: in welchem Maße? Und können auch Ansprüche bestehen, wenn es keine vertragliche Regelung gibt?

Bremen (dpa/tmn) – Der Vollzeitbeschäftigte bekommt 1.000 Euro Weihnachtsgeld, wie viel steht einem Teilzeitbeschäftigten im selben Unternehmen zu? Das kommt ganz darauf an, teilt der Verband deutscher Arbeitsrechtsanwälte (VDAA) mit.

Eine Möglichkeit: Die Höhe des Weihnachtsgeldes an der Wochenarbeitszeit zu bemessen. Ausgehend von einer 40-Stunden-Woche eines Vollzeitbeschäftigten, stünde einem Teilzeitbeschäftigten mit einer 20-Stunden-Woche also grundsätzlich mindestens die Hälfte des vollen Satzes zu: 500 Euro. Alles darunter wäre zu wenig.

Soll die Bonuszahlung zum Jahresende aber ausschließlich die Betriebstreue honorieren, können Teilzeitbeschäftigte dem VDAA zufolge sogar Anspruch auf die vollen 1.000 Euro haben. Entscheidend ist also der Zweck der Zahlung. Dient die Zahlung der Vergütung der Arbeitsleistung, ist die anteilige Berechnung rechtlich nicht zu beanstanden.

Auch ohne vertragliche Regelung Anspruch auf die Prämie?

Übrigens: Selbst wenn die Zahlung eines Weihnachtsgeldes nicht im Arbeits- oder Tarifvertrag festgehalten ist, können Beschäftigte einen Anspruch darauf haben. Und zwar dann, wenn ein Arbeitgeber in drei aufeinanderfolgenden Jahren vorbehaltlos Weihnachtsgeld gezahlt hat, heißt es vom Deutschen Anwaltverein.

Hat der Arbeitgeber also in den Vorjahren nicht klar gekennzeichnet, dass es sich bei der Zahlung um eine einmalige Leistung handelt, kann auch im vierten Jahr Anspruch auf die Prämie bestehen. Haben die Zahlungen allerdings in ihrer Höhe variiert, greift die sogenannte betriebliche Übung, auf die diese Ansprüche zurückgehen, unter Umständen nicht.