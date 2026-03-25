Die deutschen Basketballer um Schröder und die Wagner-Brüder bekommen bald möglicherweise weitere Konkurrenz-Teams. Die NBA prüft eine Aufstockung auf 32 Teams.

New York (dpa) – Die nordamerikanische Basketball-Liga NBA hat den nächsten Schritt für eine mögliche Erweiterung um Franchise-Teams aus Las Vegas und Seattle genehmigt. Der Liga-Vorstand beschloss, Pläne für eine mögliche Aufstockung von 30 auf dann 32 Mannschaften prüfen zu lassen, wie die Liga in einer Mitteilung bekannt gab.

«Die heutige Abstimmung spiegelt das Interesse unseres Vorstands wider, eine mögliche Expansion nach Las Vegas und Seattle zu prüfen – zwei Märkte, die den NBA-Basketball seit langem unterstützen», wurde NBA-Chef Adam Silver zitiert. «Wir freuen uns darauf, diesen nächsten Schritt zu gehen und mit interessierten Parteien in Kontakt zu treten», hieß es weiter.

Deutscher spielte einst für Team aus Seattle

In der Liga, in der unter anderem die deutschen Weltmeister Dennis Schröder (Cleveland Cavaliers) sowie Franz und Moritz Wagner (Orlando Magic) unter Vertrag stehen, spielen aktuell 30 Teams – die NBA ist in eine östliche und eine westliche Conference eingeteilt.

Die Expansion um zwei weitere Teams ist noch nicht beschlossene Sache. Nun will die Liga laut Mitteilung zunächst mit Hilfe einer Bank potenzielle Partner und Eigentümer unter die Lupe nehmen sowie infrastrukturelle Fragen der Arenen bewerten. In Seattle spielten einst die SuperSonics mit dem früheren deutschen NBA-Profi Detlef Schrempf.