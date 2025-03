Taucher beginnen mit Suche nach Sechsjährigem in Weilburg

In Mittelhessen wird nach einem verschwundenen Jungen gesucht. Der Erstklässler war aus der Schule weggelaufen. Seit Freitagmorgen kommen dabei auch Polizeitaucher zum Einsatz.

Weilburg (dpa) - Im mittelhessischen Weilburg dauert die Suche nach dem seit Dienstag vermissten sechs Jahre alten Pawlos an. Dabei kommen erstmals auch Polizeitaucher zum Einsatz. «Wir setzen fest darauf, Pawlos lebend zu finden. Allerdings heute am vierten Tag können wir natürlich auch nichts mehr ausschließen», sagte Ilka Roth, Sprecherin des Polizeipräsidiums Westhessen, in einem Statement auf Instagram. «Unsere Ermittler und Ermittlerinnen prüfen intensiv alle Hinweise.» Die Polizei geht weiterhin von keinem Kriminalfall aus.

Geprüft wird derzeit auch ein Video, auf dem der Erstklässler, der laut Polizei «autistisch veranlagt» ist, möglicherweise zu sehen ist. Ein Junge stehe in dem Video auf einer stark befahrenen Straße. Neben ihm sei ein Verkehrsteilnehmer zu erkennen, der ihn von der Fahrbahn begleitet, hatte die Polizei in der Nacht auf Freitag auf Instagram mitgeteilt. Bei dem Jungen handle es sich «mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit» um Pawlos.

Letzte Sichtung wohl doch nicht am Bahnhof

«Wir gehen aktuell davon aus, dass die Aufnahmen am Dienstagmittag entstanden sind. Der Urheber ist uns bekannt, das Video ist Gegenstand der Ermittlungen. Wir bitten Euch darum, von Spekulationen und Wertungen abzusehen!», schrieb die Polizei weiter. Das Video kursiere in den sozialen Netzwerken.

Nach Angaben eines Polizeisprechers habe es bereits ein Gespräch mit dem Ersteller des Videos gegeben. Es gebe weiterhin keinerlei Hinweise auf ein Verbrechen oder eine Gewalttat. Allerdings geht die Polizei nun davon aus, dass das Video die letzte Sichtung des Jungen ist und er nicht, wie zuvor angenommen, zuletzt in der Nähe des Weilburger Bahnhofs gesehen wurde. Auf den Ort in der Stadtmitte konzentriert sich daher heute die Suche.

Dabei kommen seit dem Morgen erstmals auch spezialisierte Taucher in der Lahn zum Einsatz. Unterstützt werde die Polizei von der Tauchereinheit der Freiwilligen Feuerwehr Limburg, sagte Weilburgs Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) in einem Statement auf Instagram.

Junge ist schreckhaft

Der Sechsjährige war am Dienstagmittag ohne erkennbaren Grund aus seiner Förderschule gelaufen. Pawlos sei räumlich nicht orientiert, hatte ein Polizeisprecher erklärt. Wer ihn sehe, solle ihn nicht direkt ansprechen oder rufen, da er sehr schreckhaft sei, und stattdessen den Polizeinotruf 110 wählen oder sich an eine Polizeidienststelle wenden.