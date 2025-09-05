Attacke an Berufskolleg
Tatverdächtiger nach Messerangriff auf Lehrerin gefasst
Justin Brosch. DPA

Nach dem Messerangriff auf eine Lehrerin an einem Berufskolleg in Essen ist der tatverdächtige Schüler gefasst worden. Er sei festgenommen worden, bestätigte die Polizei Essen der Deutschen Presse-Agentur. Er soll die Frau am Morgen angegriffen haben und dann geflüchtet sein.

