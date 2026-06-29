Drei Jahre nacheinander verliert Tennisspielerin Tatjana Maria in der ersten Runde von Wimbledon. Diesmal reist sie mit dem Finaleinzug von Eastbourne nach London und macht es besser.

London (dpa) – Tennisspielerin Tatjana Maria hat in Wimbledon einen erfolgreichen Auftakt gefeiert. Die 38-Jährige aus Bad Saulgau setzte sich mit 6:4, 6:4 gegen die Kasachin Julia Putinzewa durch. Erstmals seit ihrem sensationellen Halbfinaleinzug beim Rasenklassiker vor vier Jahren zog die Deutsche damit wieder in die zweite Runde ein.

Gestärkt von ihrem Finaleinzug in der vergangenen Woche in Eastbourne machte Maria als erster deutscher Tennisprofi das Weiterkommen perfekt. Angefeuert von Ehemann und Trainer Charles-Édouard sowie den Töchtern Charlotte und Cecilia zermürbte Maria die Kasachin mit ihren unterschnittenen Schlägen auf der Vor- und Rückhandseite. Erfolgreich streute sie zudem Stoppbälle ein und schloss Punkte am Netz ab.

Auf und Ab im ersten Satz

Die Schwäbin verlor zwar nach einer 3:0-Führung vier Spiele in Serie. Doch davon ließ sich die zweifache Mutter nicht aus dem Konzept bringen und holte sich den ersten Satz. Im zweiten Abschnitt sicherte sich die Rasenspezialistin das Break zum 2:1 und ließ sich diesen Vorsprung nicht mehr nehmen. Den ersten Matchball bei 5:3 wehrte Putinzewa noch ab, wenig später durfte Maria jubeln.

Am Samstag noch im Finale von Eastbourne

Beim WTA-Turnier in Eastbourne hatte Maria in der vergangenen Woche mit dem Finaleinzug aufhorchen lassen, den Titel gegen die US-Amerikanerin Madison Keys aber am Samstag verpasst. Ihre Zweitrunden-Gegnerin in Wimbledon ist nun die amerikanische Weltranglisten-16. Iva Jovic.

Zverev startet am Dienstag

Angeführt von French-Open-Sieger Alexander Zverev sind neun deutsche Tennisprofis in Wimbledon dabei. Der beste deutsche Tennisspieler startet am Dienstag (14.00 Uhr/Prime Video) mit seiner Erstrundenpartie gegen den Belgier Alexander Blockx.