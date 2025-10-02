Taschendieben keine Chance bieten - die Bundes- und Landespolizei Trier informieren





Im Rahmen des EU-weiten kriminalpräventiven Projekts "Stop-Pickpockets" informieren Bundes- und Landespolizei Trier am Donnerstag, 9. Oktober 2025, 11:00 -15:00 Uhr in der Innenstadt, Simeonstraße (vor Modehaus Hochstetter), wie man sich vor Taschendieben schützen kann.



Beamte beider Dienststellen machen dabei auf tatbegünstigendes Verhalten und die verschiedenen Tricks der Taschendiebe an einem Infostand aufmerksam. Durch die Kampagne soll bei potenziellen Opfern das Bewusstsein für die häufigsten Vorgehensweisen der Taschendiebe geschaffen werden. Dadurch und durch vorsorgliches Handeln werden Tatmöglichkeiten vermindert. Weitere Informationen gibt es auf https://bundespolizei.de/sicher-im-alltag/vorsicht-taschendiebstahl.



