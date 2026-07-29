Schritt-für-Schritt-Anleitung Tapas auf Schwäbisch: So gelingen Kässpätzle-Spieße mit Dip dpa/tmn 29.07.2026, 06:05 Uhr

i Perfekt als Fingerfood: Klassische Käsespätzle als Spieße reduziert. Sie müssen nur noch in den Sauerrahm gedippt werden. Tom Herion. DPA

Die Kombi aus würzigem Käse und cremigem Sauerrahm-Dip ist unwiderstehlich: Wie aus klassischen Käsespätzle kleine Spießhäppchen werden und was beim Anbraten wichtig ist.

Stuttgart (dpa/tmn) – Ganz nach dem Vorbild von spanischen Tapas hat Entertainment-Koch Rainer Klutsch einen Klassiker der schwäbischen Küche als Fingerfood auf Häppchengröße gebracht. Sein Rezept «Kässpätzle-Spieße mit Sauerrahm-Dip» stammt aus seinem Buch «Schwäbische Tapas». Zutaten Für die Spätzle: 200 g Mehl (Type 405)

2 Eier

Meersalz

200 g Bergkäse (18 Monate

gereift)

100 g Bergkäse (12 Monate

gereift)

2 EL Butter Für den Sauerrahm-Dip 2 EL Pflanzenöl

200 g Sauerrahm

1 Knoblauchzehe

1 Msp. frisch geriebene Muskatnuss

Meersalz

schwarzer Pfeffer aus der Mühle Zubereitung Für die Spätzle Mehl, Eier und 125 ml Wasser mit 1 TL Salz zu einem etwas festeren Teig vermengen. Den Teig quellen lassen, danach mit einem Holzlöffel kräftig umrühren, bis er Blasen wirft. Reichlich Wasser zum Kochen bringen und salzen. Den Teig auf ein Holzbrett geben und mit einem Teigschaber feine Spätzle vom Brett ins kochende Wasser schaben. Schwimmen die Spätzle oben, sind sie fertig und können abgeschöpft werden. Kurz mit kaltem Wasser abschrecken, damit sie nicht nachgaren. Den Käse reiben. Die Spätzle mit der Butter in eine heiße Pfanne geben und mit beiden Käsesorten gut vermengen. Zwei Kellen vom Spätzlekochwasser dazugeben und so lange rühren, bis eine cremige Käsesauce entstanden ist. Die fertigen Kässpätzle in einer Auflaufform 2–3 Stunden im Kühlschrank erkalten und stocken lassen. Aus der Masse anschließend 3–4 cm große Würfel schneiden. Die Würfel rundherum in Öl in einer heißen Pfanne anbraten, dann bei 50 Grad im Backofen warmhalten. Den Sauerrahm 10 Minuten in einem feinen Sieb abtropfen lassen. Den Knoblauch hacken und untermischen. Mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer abschmecken. Die gebratenen Kässpätzlewürfel aufspießen und mit dem Sauerrahm-Dip servieren. © dpa-infocom, dpa:260729-930-452990/1







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