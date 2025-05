Leverkusen (dpa) – Nationalspieler Jonathan Tah will seinen neuen Arbeitgeber bald verkünden. «Es wird zeitnah eine Entscheidung von mir geben. Ich will mir kein Datum setzen. Fakt ist, dass es nicht in zwei Monaten sein wird», sagte der Abwehrchef von Bayer Leverkusen der «Bild am Sonntag». Der 29-Jährige will seinen Vertrag bei der Werkself nicht verlängern und im Sommer zu einem anderen Fußball-Club wechseln.

Immer wieder im Gespräch war Tah beim FC Bayern München. Sportdirektor Christoph Freund hatte zuletzt gesagt, eine Verpflichtung des Innenverteidigers sei jedoch aktuell «kein Thema». Schon in der Vorsaison war ein Transfer von Tah zu den Bayern geplatzt.

Tah sieht seine Zukunft möglicherweise auch im Ausland. Eine neue Sprache und die damit verbundene Herausforderung in einer Mannschaft würde ihm viel abverlangen, sagte der Abwehrspieler. «Deswegen reizt mich das Ausland auf jeden Fall», sagte Tah. Als mögliches Ziel gilt der FC Barcelona.