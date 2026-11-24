Wenn Hund oder Katze Medikamente brauchen, wird das Verabreichen schnell mal zum Kampf. Welche Tricks helfen – und was können Halter tun, wenn ihr Tier trotzdem nicht mitmacht?

Tübingen (dpa/tmn) – Wenn Haustiere Medikamente benötigen, gibt es für Halter einiges zu beachten. Nicht nur die Auswahl der richtigen Arznei, auch das Verabreichen kann Schwierigkeiten bereiten. Thomas Steidl, Fachtierarzt für Klein- und Heimtiere, erklärt, worauf es ankommt und wie sich die Medikamentengabe erleichtern lässt.

Herr Steidl, welche Risiken bestehen, wenn Halter ihren Tieren eigenständig Medikamente geben?

Thomas Steidl: Sehr, sehr große. Wir haben jedes Jahr mehrere Vergiftungsfälle bei uns in der Klinik, weil Besitzer ihren Tieren in guter Absicht eigenständig Medikamente geben. In der Not nimmt man dann schnell etwas aus der Hausapotheke und wählt unter Umständen sogar vermeintlich harmlose Mittel aus.

Das kann bei Hunden und insbesondere bei Katzen ganz fatale Folgen haben. Jede Tierart hat ihren eigenen Stoffwechsel und ihre eigenen Unverträglichkeiten. Da kann ich nicht einfach ins eigene Arzneimittelschränkchen greifen und sagen: Das gebe ich jetzt meiner Katze oder meinem Hund.

Bei Medikamenten, die man seinem Tier zu Hause verabreicht und die vom Tierarzt verschrieben wurden und speziell für die jeweilige Tierart geeignet sind, kann hingegen nichts passieren, solange man sich an die Dosierung hält.

Welche Tricks und Hilfsmittel können die Medikamentengabe erleichtern?

Steidl: Die Gabe von Tabletten kann manchmal schwierig sein, weil viele Tiere die einfach nicht fressen wollen. Was dann eigentlich immer zündet, ist, mehrere kleine Kügelchen vorzubereiten, die das Tier dann in einem Schwung schluckt.

Dafür eignen sich etwa Hackfleisch, Tatar oder Leberwurst. Im Grunde alles, was gut riecht, gut schmeckt, attraktiv für das Tier ist und sich gut zu Kugeln formen lässt.

In das dritte oder vierte Kügelchen kommt die Tablette hinein. Danach gibt es noch einmal zwei Kügelchen hinterher. Wichtig ist, dass die Tiere nicht sehen, dass man etwas in eines der Kügelchen packt. Die sind ja so clever – das muss man alles vorbereiten, ohne dass sie es mitbekommen.

Bei Katzen- und Hundewelpen fängt man am besten vom ersten Tag damit an, sie an bestimmte Berührungen zu gewöhnen: ihnen über die Augen wischen, das Maul öffnen oder mit dem Zeigefinger in die Ohren gehen. Ein Tier sollte solche Dinge mit sich machen lassen. Das erleichtert später etwa die Gabe von Augen- oder Ohrentropfen oder andere Behandlungen.

Wann braucht man ärztliche Hilfe?

Steidl: Wenn man von Anfang an jeden Tag übt, sind solche Behandlungen in der Regel problemlos zu Hause möglich. So kann man seinem Tier in einem Ernstfall sogar das Leben retten. Wenn die Medikamentengabe allerdings partout nicht klappt, muss man zur Not auch zweimal am Tag zum Tierarzt gehen.

Wenn man eine Wundsalbe aufträgt und das Tier sie anschließend wieder ableckt, ist das ein Problem. Ist eine lokale Behandlung dringend notwendig, muss deshalb unter Umständen beim Tierarzt ein Halskragen angelegt werden, damit das Tier nicht an die Wunde kommt.

Es bringt übrigens nichts, die Salbe einfach öfter aufzutragen. Das ist auch so ein Ammenmärchen, dass Tiere sich durch Lecken selbst gesund machen. Hundespeichel soll angeblich Wundheilungsstoffe enthalten, aber das ist Quatsch. Wenn ein Hund, oder noch mehr eine Katze mit der rauen Zunge, immer wieder an einer Wunde leckt, kann diese allein dadurch schon gar nicht richtig heilen.

Bei Tieren mit Diabetes etwa muss ein- oder zweimal am Tag gespritzt werden. Das zeigt Ihnen die Tierärztin oder der Tierarzt – da bekommt man nicht einfach die Spritze in die Hand gedrückt und gesagt: Das machen Sie jetzt mal. Das muss erst trainiert werden. Wir nehmen uns dafür auch immer die Zeit und üben das mit den Haltern. Dabei wird zum Beispiel Kochsalzlösung aufgezogen und die Anwendung zunächst damit ausprobiert.