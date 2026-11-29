K-Jazz statt K-Pop: In Südkoreas Hauptstadt gibt es zahllose Clubs, spannende Sessions, alles auf hohem musikalischem Niveau. Die etwas verborgene Jazz-Szene hat zudem eine unerwartet lange Tradition.

Seoul (dpa/tmn) – K-Pop – kurz für Korean Pop – hat längst rund um den Globus eine gewaltige Fangemeinde. Aber wer bringt schon Korea und den westlichen Musikstil Jazz zusammen? Denn es gibt sie, die Jazz-Szene des Landes. Die zahlreichen Clubs und Cafés in Seoul bieten eine erstklassige Gelegenheit, in sie einzutauchen.

Die Szene hat eine 100-jährige Geschichte, nimmt man die «Korean Jazz Band» zum Maßstab, die 1926 erste Austritte gab. Ihren entscheidenden Auftrieb aber erlebte der K-Jazz ausgehend von der Band der 8. US-Armee. Laut einem Artikel der Zeitung «Korea Herald» war sie in den 1950er-Jahren unterwegs, um die in Korea stationierten US-Soldaten musikalisch zu unterhalten.

Obwohl Jazz in Korea eher ein Nischendasein führt, ist das Niveau hoch. Nicht nur bei den professionellen Musikern, die teils aus den USA und Europa kommen und dort dauerhaft arbeiten. Es swingt und groovt ordentlich, wie der Besuch in der Hauptstadt belegt. Unsere – ungewichtete – Club-Auswahl:

1. Janus Jazz Club

Einer der ältesten Clubs des Landes. Die renommierte Jazzsängerin Park Sung-yeon (1943-2020) hat den Club 1978 gegründet. Seitdem ist er mehrmals umgezogen. Heute liegt er unweit des zentralen Gwanghwamun-Platzes.

Bei der Session an diesem Abend erzählt ein junger Mann, dass kein Club in Seoul so wichtig für die Szene sei wie der Janus-Club. Leider habe sein Gesangslehrer gesagt, er habe nicht genügend Talent für eine professionelle Karriere. Heute arbeitet er in der Verwaltung und kommt immer gerne, um mit anderen Musikern zu jammen.

Was erwartet euch?

- Kleine Karte: hauptsächlich Drinks, dazu Snacks wie Pizza und Käseplatte

- Überaus freundliches Personal

- Im Eintritt, der variiert, sind ein Getränk und ein Snack enthalten

2. Flat Nine

Im 5. Stock einer Seitenstraße in Gangnam, dem wohlhabenden Viertel am Han-Fluss. Man nimmt den schmucklosen Fahrstuhl von der Straße aus. Dagegen wartet der Club ausgekleidet in elegantem Schwarz auf, mit Zweiertischen, halbkreisförmiger Bar und aufmerksamer Bedienung.

Es ist eher ein intimes Ambiente, Flat Nine wirbt vor allem um Pärchen. Das Publikum scheint manchmal mehr mit sich selbst als mit der Band beschäftigt. An dem Abend wird Mainstream-Jazz gespielt, aber auf Top-Niveau.

Was erwartet euch?

- Umfangreiche Speisekarte mit mehrgängigem Menü

- Viele verschiedene Cocktails

- Bestellt wird per iPad am Tisch

3. Boogie Woogie

Das Boogie Woogie im Szeneviertel Itaewon ist im selben Gebäude wie ein Club für Rock, Indie und Co. untergebracht. Gott sei Dank liegt eine gut isolierte Decke zwischen beiden Läden. Der Club mit langer Theke selbst ist eher schmucklos, dafür wird hervorragender Jazz gespielt.

Für die Beschallung während der Konzertpausen hat der Mann hinter dem Tresen Plattenspieler und ausreichend Vinyl. Es gibt Bier vom Fass, Pizza, anderes Fast Food, Cocktails. Das Jazzpublikum in Seoul ist – wie auch hier – oft in seinen Zwanzigern, aber Alter ist in der Szene kein Faktor.

Was erwartet euch?

- Rund 40 Plätze, 8 davon an der Bar

- Tägliches Programm

- Freundliches Personal

4. All That Jazz

Eine Institution – 2026 feiert der Club seinen 50. Geburtstag. Es ist ein großer Laden, der sicher 100 Gästen Platz bietet. Die Speisekarte hat italienischen Einschlag.

Im Publikum sind viele Expats. Die Band spielt ihr Mainstream-Repertoire professionell. Es fehlt das Überraschende, was Jazz so spannend macht. Mit Blick aufs Interieur und die Service-Mannschaft kann das All That Jazz mit den großen Clubs in New York gut mithalten.

Was erwartet euch?

- Eine lange Bar mit guter Bühnensicht, aufmerksames Personal

- Eine mediterran ausgerichtete Speisekarte: Pizza, Pasta, Tapas

- Barmixer, die ihr Handwerk verstehen

5. EDLS

Überrascht mit seiner Größe: weiträumige Bühne, hohe Betondecke. Das EDLS in Jongno, einem der ältesten Stadtteile von Seoul, erinnert an Berliner oder Moskauer Clubs der frühen Neunziger. EDLS steht für eat, drink, listen, see. Auf den Teller kommt zur Musik Mexican Food.

Das Trio an diesem Abend wirkt auf der Bühne verloren. Im Bühnenhintergrund läuft eine endlose Tannenbaum-Animation mit Mond und Sternen. Auf dem Weg zur Toilette grüßen Jazzgrößen von einem blauen Vorhang.

Was erwartet euch?

- Shop mit Jazz-Devotionalien

- Bestellen am Tisch per iPad

- Eine Location, die auch große Veranstaltungen – ohne Jazz – wie das PDS-Bierfestival mit DJ und K-Pop bietet

6. Club Evans

Nicht gleich zu finden – das Hinweisschild an der Hauswand verdecken Bäume. Der Club in Hongdae, Stadtviertel der Kunst- und Kulturszene, versteht sich ausdrücklich als Bühne für Talente. Sessions erinnern an Schulunterricht.

Der organisierende Pianist ruft wie ein Lehrer die Schüler auf und stellt – ohne Widerspruch zu dulden – die Formationen zusammen. Im Raum ist das Lampenfieber spürbar. Aber die, die sich trauen, müssen sich nicht verstecken. Der Nachwuchs für Südkoreas Jazz-Gemeinde scheint gesichert. Namensgeber des Clubs ist übrigens der große amerikanische Pianist Bill Evans (1929-1980).

Was erwartet euch?

- Knapp 20 Tische, Platz für gut 70 Gäste, Sicht und Sound überall gut

- Es gibt einen CD-Shop mit lokalem Jazz

- Geöffnet schon ab 19 Uhr, nicht erst 21 Uhr, wie mancherorts im Internet zu lesen

7. Sound Dog

Immer dem Gehör nach in der engen Gasse im traditionellen Huam-Markt! Bis man vor der verglasten Seite des kleinen Clubs steht. Drinnen ein Sound, der nach dem bekannten US-Jazz-Musiker Wes Montgomery (1923-1968) klingt: Die Gitarristen sind bei dieser Session in der Mehrheit und übernehmen die Führung.

Bei diesem engen Club ist Backstage vor der Tür – wo man auf weitere Musiker trifft. Die Stimmung heiter, drinnen herrscht dann Ordnung. Der Club-Chef hat eine Liste, wer wann dran ist, und die hält er pedantisch ein. Es ist ein stetiger Strom von Menschen rein und raus: Das Sound Dog ist sehr lebendig.

Was erwartet euch?

- Etwa 35 Plätze an den kleinen Tischen, auf die Bühne passt gerade so ein Quartett

- Es gibt deutsches Bier aus der Flasche, japanisches vom Fass (Asahi)

- CDs zum Kaufen stehen neben dem Piano

- Die Toilette befindet sich außerhalb in der Marktgasse

Links, Tipps, Praktisches:

Reiseziel: Seoul liegt im Nordwesten der Halbinsel Südkorea, nahe der Grenze zu Nordkorea.



Reisezeit: Die beste Reisezeit für Seoul sind die Monate April, Mai, September und Oktober, wenn die Temperaturen mild sind. Im Sommer kann es sehr heiß und schwül werden. Vor allem im Juli sind kräftige Regenfälle nicht ungewöhnlich (Monsunzeit).



Anreise: Per Flugzeug – nonstop ab Frankfurt/Main – zum Airport Incheon (ICN); ab dem Flughafen am besten mit dem AREX Airport Railroad Express, der in etwa 45 bis 50 Minuten direkt zur Seoul Station fährt. Alternativen sind Flughafenbusse, Taxis oder die U-Bahn.



Einreise: Ein Reisepass ist zwingend erforderlich. Man kann vor der Einreise eine K-ETA (Abkürzung für Korea Electronic Travel Authorization) online beantragen. Das beschleunigt die Einreise am Flughafen, ist aber kostenpflichtig (etwa 7 Euro). Kostenfrei ist das Ausfüllen direkt bei der Einreise am Flughafen. Die Formulare liegen dort aus.

Tipps zu den Clubs: Für die meisten Clubs lässt sich bei Instagram oder auf der Webseite reservieren, ansonsten gilt: besser frühzeitig kommen. Viele Clubs sind etwas versteckt. Kakaomaps, die koreanische Alternative zu Google Maps, funktioniert vor Ort manchmal besser. In fast allen Clubs wird sofort kassiert. Mastercard oder Visa werden fast immer akzeptiert. Für den Notfall sollte man Bargeld dabeihaben. Und wer auch sein eigenes Instrument dabeihat, darf sehr diszipliniert ablaufende Sessions erwarten: Jeder kommt dran, gedrängelt wird nicht.



Weitere Infos: visitseoul.net