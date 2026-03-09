Er ist dreimaliger Super-Bowl-Sieger und heiratet im Sommer Popstar Taylor Swift. Doch vom Football hat Travis Kelce noch nicht genug. Er bleibt den Kansas City Chiefs wohl auch mit 36 treu.

Kansas City (dpa) - US-Football-Star Travis Kelce setzt offenbar seine Karriere bei den Kansas City Chiefs fort. Der Tight End und die Franchise sind sich einig, dass der 36-Jährige in seine 14. NFL-Saison für die Chiefs geht, wie der Fernsehsender NFL-Network berichtete. Der neue Vertrag sei noch nicht unterschrieben, könnte aber demnächst offiziell werden.

Der Verlobte von US-Popstar Taylor Swift verzichte dafür auf lukrativere Angebote anderer Clubs. Vor kurzem hatte es noch geheißen, dass sich der dreimalige Super-Bowl-Champion nach wochenlangen Gesprächen gegen eine Rückkehr entschieden habe.

Kelce bleibt, wertvollster Spieler des Super Bowls kommt

Kelce spielt seit 2013 für die Kansas City Chiefs, er lief in seiner Karriere für keinen anderen Club auf. 2020, 2023 und 2024 gewann er mit den Chiefs den Super Bowl. Sein Vertrag lief nach der Saison aus und er konnte als Free Agent mit anderen Arbeitgebern verhandeln.

Neben dem neuen Vertrag für Kelce kündigen sich weitere Transfernews von den Chiefs an: Kenneth Walker III. soll Berichten zufolge vom Super-Bowl-Champion Seattle Seahawks kommen. Der Running Back wurde beim diesjährigen Super Bowl zum wertvollsten Spieler gewählt. Jetzt zieht es ihn zu den Chiefs.

An Kelces Entscheidung war wohl auch Swift beteiligt

Dass Kelce dort weiterspielt, ist durchaus überraschend. Der NFL-Superstar hatte Ende der vergangenen Saison erklärt, bis Anfang März zu entscheiden, ob er seine Karriere beendet oder nicht. Besprochen haben wird er sich wohl auch mit seiner Partnerin Taylor Swift, die er laut US-Medien im Juni heiraten soll. Der Tight End hatte nach seinem bis dato letzten Heimspiel am 26. Dezember (13:20 gegen die Denver Broncos) gesagt, die Entscheidung treffe er «gemeinsam mit meiner Familie, meinen Freunden und der Chiefs-Organisation».

Die Kansas City Chiefs hatten in der Vorsaison zum ersten Mal seit 2014 die Playoffs verpasst. Zudem riss sich Kelces Freund, Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes, das Kreuzband. Mit ihm soll Kelce unbedingt noch mal eine Saison spielen wollen.