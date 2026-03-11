Der künftige Ehemann von Taylor Swift bleibt dem Football treu. Travis Kelce hat einen neuen Vertrag bei den Kansas City Chiefs unterschrieben.

Kansas City (dpa) – US-Football-Star Travis Kelce hat einen neuen Einjahresvertrag bei den Kansas City Chiefs unterschrieben. Das teilte der viermalige Super-Bowl-Gewinner um Quarterback Patrick Mahomes mit. Bereits in den vergangenen Tagen hatte sich abgezeichnet, dass der Verlobte von US-Popstar Taylor Swift seine Karriere noch einmal verlängern wird. Für den 36 Jahre alten Tight End wird es seine 14. Saison in der amerikanischen Football-Liga NFL.

Der Vertrag bringt Kelce zwölf Millionen US-Dollar ein, diese Summe könnte durch Prämien auf bis zu 15 Millionen Dollar steigen. Vor kurzem hatte es noch geheißen, dass sich der dreimalige Super-Bowl-Champion nach wochenlangen Gesprächen gegen eine Rückkehr entschieden habe.

«Man muss immer einen Schritt zurücktreten, durchatmen und die Emotionen der Saison sacken lassen, um zu sehen, wo man körperlich steht», sagte Kelce in der Pat McAfee Show beim US-Sender ESPN. «Ich liebe dieses Spiel immer noch. Ich liebe es immer noch, zur Arbeit zu gehen, die Schützer anzulegen, mich voll reinzuhängen und einfach zu spielen.»

An Kelces Entscheidung war wohl auch Swift beteiligt

Kelce spielt seit 2013 für die Kansas City Chiefs, er lief in seiner Karriere für keinen anderen Club auf. 2020, 2023 und 2024 gewann er mit den Chiefs den Super Bowl. Sein Vertrag lief nach der Saison aus und er konnte als sogenannter Free Agent mit anderen Arbeitgebern verhandeln.

Auch Swift spielte eine Rolle bei der Entscheidung. «Es ist erstaunlich zu sehen, wie sie immer weitermacht, immer wieder neue Dinge findet, über die sie schreiben kann, immer wieder neue Melodien findet und darüber hinaus immer noch diese Liebe und Freude an dem hat, was sie tut. Das ist natürlich motivierend», erklärte Kelce.

Die Kansas City Chiefs hatten in der Vorsaison zum ersten Mal seit 2014 die Playoffs verpasst. Zudem riss sich Kelces Freund, Chiefs-Quarterback Mahomes, das Kreuzband. Der 30 Jahre alte Mahomes will zum Start der neuen NFL-Saison im September wieder fit sein – und zusammen mit Kelce für eine bessere Runde sorgen als zuletzt.