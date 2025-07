Der SV Masburg ist zurück im Rhein/Ahr-Gebiet – genauer gesagt in der Kreisliga A Staffel 5, die sich zuvorderst aus Teams der ehemaligen A-Klasse Rhein-Ahr speist. Dort wurde der SVM vor zwei Jahren Sechster, in der „alten A Hunsrück/Mosel-Staffel 6“ war es am Ende der gleiche Tabellenplatz. Was das für diese Runde bedeutet beim Team um Spielertrainer Matthias Bender ist auch für ihn schwer zu beurteilen.

Eines ist aber für Bender klar, nachdem die Computersoftware seine Elf wieder in die „Fünf“ gepackt hat: „Vom Fahren ist es angenehmer für uns, wir fahren in Esch auf die Autobahn und dann irgendwann raus und sind da.“ Fußballerisch sieht er die alte, neue Staffel einen Tick stärker: „So habe ich es in Erinnerung, wobei die Staffel 6 in der Spitze auch wohl besser wird. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr für uns, mal gucken, wie es wird.“

„Absoluter Luxus“ zwischen den Pfosten

Das Ziel heißt „Top 5“, das ist laut Bender möglich, wenn eines eintritt: „Wir müssen vollzählig sein, dann ist das Ziel Top 5.“ Aber das war Masburg zuletzt selten – und damit einhergehend war es eben immer Platz sechs. In der Saison 2023/2024 war der SVM in der jetzigen Liga in der Winterpause sogar Erster, dann kam viel Verletzungspech dazu – und es wurde „nur“ Rang sechs. Und auch heuer scheinen Verletzungen ein Thema zu sein, mit Ardin Pronaj (kam vom SV Ruitsch-Kerben) zog sich ein Zugang einen Kreuzbandriss zu. „Die Saison ist wohl vorbei“, glaubt Bender.

Pronajs Cousin Enis kam ebenfalls zum SVM und wird sich im Tor einen Zweikampf mit Jan Eckerskorn liefern. „Absoluter Luxus“ findet Bender, der ansonsten mit Klaus Fahrenkrog noch eine erfahrene Verstärkung in den eigenen Reihen weiß, der Ex-Cochemer Fahrenkrog kommt von der SG Zell, bei der er spielender „Co“ war. Ersetzen muss Bender Niklas Diensberg, der zu seinem Heimatverein, dem B-Klasse-Aufsteiger SG Illerich/Landkern, gewechselt ist. „Im Prinzip haben wir damit einen Abgang und einen Zugang“, sagt Bender, „wir brauchen alle Mann an Bord.“ Als Favoriten sieht er den FC Plaidt sowie die SGL Heimersheim und den Ahrweiler BC II. Auch die SG Ettringen schätzt er stark ein.

Kader SV Masburg

Zugänge: Klaus Fahrenkrog (SG Zell), Enis Pronaj (SV Mendig), Ardi Pronaj (SV Ruitsch-Kerben).

Abgänge: Niklas Diensberg (SG Illerich).

Kader, Tor: Jan Eckerskorn, Enis Pronaj, Stefan Schröder.

Abwehr: Marcel Schlich, Daniel Gorges, Jan Kreutz, Klaus Fahrenkrog, Marvin Schuster, Niklas Wölwer, Timo Bertram, Jonas Janke, David Klotz.

Mittelfeld: Matthias Bender, Ardi Pronaj, Azad Kouleh, Björn Gilles, Clemens Nytz, Erik van Moerbeeck, Luca Hartmann, Robin Marakovic, Moritz Haubrich.

Angriff: Maik Steffens, Niklas Diederich, Marc Rottstock.

Trainer: Matthias Bender, Marco Pillig.

Saisonziel: Top 5.

Favoriten: keine Angaben.