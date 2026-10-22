Zu negative Außendarstellung SV Medard trennt sich von Trainer Alexander Raab Björn Peters 22.10.2026, 15:24 Uhr

i Abteilungsleiter Thomas Müller (links) und der Vorsitzende Torsten Nagel präsentieren den neuen Trainer des SV Medard. Bernd Ludwig (Mitte) übernimmt von Alexander Raab, von dem sich der A-Klassist getrennt hat. SV Medard

Das ist ein Hammer! Der SV Medard hat sich von seinem Trainer Alexander Raab getrennt, obwohl ihn der Abteilungsleiter als „fachlich bester Coach lobt. Die Art seines Coachings wurde Raab zum Verhängnis – und ein Leserbrief spielte eine Rolle dabei.

Großer Knall in der Fußball-A-Klasse Birkenfeld: Der Tabellen-Vierte SV Medard hat sich von seinem Trainer Alexander Raab getrennt und zieht damit die Reißleine, weil durch das sehr laute und teils ins cholerisch gehende Coaching des Übungsleiters, die Außendarstellung des Vereins immer negativer wurde.







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