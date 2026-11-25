Bei den Kleinsten sind sie in Japan eine ganz große Nummer - und bringt Suzuki seine Kei-Car-Expertise auch zu uns. Der neue Ignis wird deshalb zum kleinsten elektrischen Viersitzer im Land.

Bensheim (dpa/tmn) – Kleine Neuheiten werfen bei Suzuki gerade große Schatten voraus. Denn als womöglich wichtigstes Modell im europäischen Portfolio haben die Japaner jetzt den neuen Ignis angekündigt. Der soll im Sommer in den Handel kommen und als kleinster vollwertiger Viersitzer mit Elektroantrieb den Markt der Stadtflitzer von unten aufrollen.

Entwickelt mit der Expertise, die Suzuki daheim in Japan zu einem der größten Hersteller für die winzigen Kei-Cars gemacht hat, soll der Ignis nur 3,57 Meter messen und bei 2,46 Metern Radstand trotzdem mit zwei Sitzreihen aufwarten, stellt Suzuki in Aussicht.

Er fährt mit einem 67 kW/91 PS starken E-Motor an der Vorderachse und einem 26 kWh großen LFP-Akku. Abgaben zu Fahrleistungen, Reichweite, Ladegeschwindigkeit und Preisen macht Suzuki noch nicht. Dafür allerdings versprechen die Japaner in anderer Hinsicht ein agiles und dynamisches Fahrverhalten: Der Wendekreis des Stadtflitzers liegt unter neun Metern.