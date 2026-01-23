Kitzbühel (dpa) – Skispringen oder Skifahren? Der Norweger Adrian Smiseth Sejersted hat im Super-G von Kitzbühel spektakulär einen womöglich schlimmen Sturz verhindert – und damit auch Ex-Skistar Felix Neureuther begeistert. Der 31-Jährige sei nach seiner außergewöhnlichen Rettungsaktion für ihn der «Superman des Tages», sagte Neureuther als Experte der ARD.

Sejersted war am berühmten Seidlalm-Sprung ausgehoben worden, hatte ein Tor erwischt, sich in der Luft dann aber sehenswert abgefangen. Mit zur Seite ausgestrecktem linken Bein fand der WM-Dritte des Vorjahres so gerade wieder die Balance, landete auf der Piste und fuhr beim Sieg des Schweizer Alpin-Dominators Marco Odermatt letztlich sogar noch auf Platz fünf.

«Was der in der Luft aufgeführt hat, ist ... ich weiß es nicht ... Eiskunstlaufen», sagte Neureuther über Sejersteds akrobatischen Auftritt. «Der grüßt die Leute, macht einen sogenannten Flieger und landet auf einem Bein.» Für ihn sei das die «Position des Tages», meinte der frühere deutsche Skirennfahrer.