Vor nicht einmal zwei Wochen gewannen die Seattle Seahawks den Super Bowl. Jetzt steht das Team zum Verkauf. Erwartet wird ein Milliarden-Deal.

Seattle (dpa) – Anderthalb Wochen nach dem Gewinn des Super Bowls steht das American-Football-Team der Seattle Seahawks vor einem milliardenschweren Besitzerwechsel. Der Nachlassverwalter des verstorbenen Teambesitzers und Microsoft-Mitgründers Paul Allen gab bekannt, dass der Verkaufsprozess der Seahawks offiziell eingeleitet wurde.

Die Familie Allen hatte das NFL-Franchise 1997 gekauft. Paul Allen starb 2018 im Alter von 65 Jahren und hatte zuvor verfügt, alle Sportbeteiligungen zu veräußern und den gesamten Erlös für wohltätige Zwecke zu spenden.

Zunächst blieben die Seahawks und auch das Basketball-Team der Portland Trail Blazers noch im Besitz seiner Schwester Jody Allen. Dem Verkauf der Trail Blazers wurde aber bereits im vergangenen Jahr zugestimmt.

Nach dem Gewinn des Super Bowls gegen die New England Patriots wird in den USA bereits über einen Rekorderlös für die Seattle Seahawks spekuliert. Der NFL-Rivale Washington Commanders wechselte im vergangenen Jahr für rund sechs Milliarden Dollar die Besitzer. Vor dem Abschluss eines Verkaufs müssen die Besitzer der NFL-Teams dem Deal noch zustimmen.