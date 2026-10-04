Die Rams waren vor der Saison der große Favorit auf den Super Bowl, kein Team hat so viele Stars im Kader. Gegen die Eagels aber sieht es lange nach der dritten Niederlage aus.

Philadelphia (dpa) – Die als große Favoriten in die NFL-Saison gestarteten Los Angeles Rams haben mit Mühe die dritte Niederlage verhindert und ihr Duell mit den Philadelphia Eagles gewonnen. An der US-Ostküste holten die Rams nach einem 10:20-Rückstand noch ein 24:20-Sieg. Beide Teams stehen damit bei zwei Siegen und zwei Niederlagen.

Rams-Quarterback Matthew Stafford leistete sich zwei Interceptions und blieb ohne Touchdown-Pass. Auf der Gegenseite hatte Jalen Hurts zwei Touchdown-Pässe für die Eagles, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Kyren Williams mit zwei Touchdowns für die Rams im Schlussviertel machte den Unterschied. Die Eagles verloren ihren Star-Runningback Saquon Barkley wegen einer Verletzung im ersten Viertel.

Die zuvor ungeschlagenen Buffalo Bills verloren unterdessen bei den New England Patriots. Das 26:29 versetzte den Bills einen Dämpfer und gab den Patriots und insbesondere dem in der Kritik stehenden Quarterback Drake Maye etwas Luft. Maye hatte drei Touchdown-Pässe.

Ravens gewinnen trotz Verletzung bei Lamar Jackson

Trotz einer Verletzung bei Quarterback Lamar Jackson haben die Baltimore Ravens ein 24:18 gegen die Tennessee Titans geholt und ihren dritten Sieg im vierten Spiel verbucht. Jackson war kurz vor der Halbzeit zu Boden gegangen und kam danach nicht mehr zurück. Zu dieser Zeit hatte er bereits 15 Pässe zu einem Mitspieler gebracht, 222 Yards Raumgewinn ermöglicht und zwei Touchdowns vorbereitet.

Die Chicago Bears mussten gegen die New York Jets erneut auf ihren verletzten Stamm-Quarterback Caleb Williams verzichten und stellten zunächst wieder Case Keenum auf, der vergangene Woche mit einer überragenden Leistung als Ersatz vom Ersatz aufgefallen war. Doch nach nur einem Spielzug kam Tyson Bagent aufs Feld und führte die Bears zu einem 23:12, ohne selbst in den Statistik-Kategorien groß aufzufallen. Er blieb ohne Touchdown-Pass. Die Bears stehen nach vier Spielen bei drei Siegen, die Jets bei drei Niederlagen.

Coleman verliert, Klein nicht im Kader

Zuvor hatten die Washington Commanders um den deutschen Blocker Brandon Coleman in London 13:30 gegen die Indianapolis Colts verloren. Für die Commanders war es bereits die dritte Niederlage im vierten Saisonspiel.

Die Houston Texans verloren unterdessen auch das vierte Saisonspiel. Gegen die Dallas Cowboys unterlag das Team um Quarterback C.J. Stroud 30:34. Der Kölner Marlin Klein stand erstmals in dieser Saison nicht im Kader.