O.J. Brigance gewann als Football-Profi den Super Bowl und musste später mit einer folgenschweren Nervenkrankheit leben. Jetzt ist er tot - und frühere Wegbegleiter trauern um ihn.

Baltimore (dpa) – Der ehemalige NFL-Profi und Super-Bowl-Sieger O.J. Brigance ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Brigance hatte zuvor jahrelang mit der Nervenkrankheit ALS gelebt. «Wir sind erschüttert von den furchtbaren Nachrichten, dass wir O.J. Brigance verloren haben», sagte der Besitzer der Baltimore Ravens, Steve Bisciotti, in einer Stellungnahme des Teams, mit dem Brigance im Januar 2001 gegen die New York Giants den Super Bowl XXXV gewonnen hatte. Brigance saß zuletzt wegen seiner Krankheit in einem Rollstuhl und nutzte ein Computerprogramm zum Kommunizieren, arbeitete aber dennoch für die Ravens und war Spielern ein geschätzter Ratgeber.

Die Diagnose ALS, eine Krankheit die Nerven im Rückenmark und Gehirn angreift, hatte Brigance 2007 bekommen – fünf Jahre nach seinem Karriereende. In der NFL war er neben den Ravens auch für die Miami Dolphins, die St. Louis Rams und die New England Patriots aufgelaufen. Für die Ravens arbeitete er nach dem Ende seiner Spielerlaufbahn dann seit 2004.