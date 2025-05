Berlin (dpa) - Der nach dem Angriff an einer Berliner Grundschule im Verdacht stehende Junge wird noch immer von der Polizei gesucht. Seine Eltern hätten eine Vermisstenanzeige aufgegeben, da der 13-Jährige bislang nicht zu Hause erschienen sei, teilte die Polizei mit. Auch den Behörden habe er sich bisher nicht gestellt. Der 13-Jährige wird verdächtigt, am Donnerstag an einer Schule in Spandau einen zwölf Jahre alten Mitschüler mit einer Stichwaffe lebensgefährlich verletzt zu haben. Der verletzte Junge kam zur Operation in ein Krankenhaus, sein Zustand ist nach Polizeiangaben stabil.

Zu einer möglichen Motivation des Tatverdächtigen gab die Polizei bisher keine Informationen. Fragen danach seien weiterhin Gegenstand des Ermittlungsverfahrens, so auch die Frage nach möglichen Verhaltensauffälligkeiten des Jungen, hieß es.

Zu den genauen Suchmaßnahmen gab die Polizei keine Auskunft. Derzeit warte sie noch auf Hinweise, die die weiteren Suchaktionen entscheiden würden.