St. Moritz (dpa) – Deutschlands beste Ski-Freestylerin Muriel Mohr hat sich bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz schwer verletzt und fällt monatelang aus. Die 18-Jährige erlitt schon am Sonntag im Training für den Big-Air-Wettkampf einen Kreuzbandriss und wurde in München operiert. «So wollte ich meine unglaubliche Saison nicht beenden», schrieb Mohr bei Instagram.

Die Teenagerin stellte ein Video online, das den Unfall zeigte. Nach einem Sprung kam sie bei der Landung zu Fall und verletzte sich dabei am linken Knie. Mohr war in dieser Saison bei zwei Big-Air-Weltcups jeweils als Dritte auf das Podest gesprungen und galt als Anwärterin auf einen Top-Platz bei der WM.

Monatelanger Ausfall just vor Olympia-Saison

Nun muss sie auf eine schnelle Genesung hoffen im Hinblick auf die kommende Olympia-Saison. «Diesen Sommer werde ich härter trainieren als je zuvor und noch stärker zurückkommen», kündigte sie an. Der Deutsche Skiverband (DSV) teilte mit, dass Mohr bei einem günstigen Heilungsverlauf in rund sechs Monaten wieder auf Schnee trainieren könne.