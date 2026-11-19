Dach runter, Mundwinkel rauf: Als wäre der Lamborghini Temerario nicht schon emotional genug, kommt der Sportler auch als stürmischer Spyder. Aber wie das Auto ist auch der Preis nach oben offen.

Sant’Agata Bolognese (dpa/tmn) – Bei Lamborghini frischt der Wind auf: Denn ein gutes Jahr nach der Premiere zeigen die Italiener den Temerario jetzt auch als Spyder. Dafür haben sie dem Supersportwagen in Sant'Agata nach eigenen Angaben erstmals in der Firmengeschichte statt einer Stoffhaube ein versenkbares Hardtop aufgesetzt, das sich zudem senkrecht hinter die beiden Sitze stellt. Der Mechanismus funktioniert bis 50 km/h und befördert die Insassen binnen 17 Sekunden an die frische Luft, so der Sportwagenhersteller.

Zwar haben die Italiener das Dach aufgeschnitten und die Aerodynamik der Karosserie angepasst – an der Technik ändert sich dagegen nichts. Es bleibt bei dem für Lamborghini neuartigen Plug-in-Hybrid mit einem V8 von 4,0 Litern Hubraum.

Schon alleine leistet das Triebwerk 588 kW/800 PS und mit der elektrischen Vorderachse steigt die Systemleistung auf 676 kWh/920 PS. Damit sollten auch die Fahrleistungen mit dem Coupé vergleichbar sein. Dem gelingt der Sprint von 0 auf 100 km/h in 2,7 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 343 km/h.

Noch nennt Lamborghini keinen Preis für den Spyder. Doch ganz sicher wird er erstens über den 307.500 Euro für das Coupé liegen und zweitens genau wie das Auto – dem Individualisierungsprogramm Ad Personam sei dank – nach oben offen sein.