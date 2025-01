Stürmer Marmoush unmittelbar vor Wechsel zu Man City

Frankfurt/Main (dpa) - Starstürmer Omar Marmoush steht unmittelbar vor einem Wechsel von Eintracht Frankfurt zum englischen Fußball-Meister Manchester City. «Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass er uns verlässt», sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche am Rande des Bundesliga-Spiels gegen Borussia Dortmund beim Streamingdienst DAZN und ergänzte: «Letztendlich ist es Manchester City, mit denen wir seit ein, zwei Tagen im engeren Austausch sind. Es kann schon sein, dass er uns Richtung Manchester City verlässt.»

Der 25 Jahre alte Marmoush, der 15 Saisontore erzielt hat, stand entsprechend nicht mehr im Kader für das Spiel gegen den BVB. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von bis zu 80 Millionen Euro. «Wir reden über Manchester City. Das ist kein normaler Club. Das ist für ihn ein Riesenschritt, eine Riesenchance. Wir haben immer gesagt, wenn sich ein Spieler schneller entwickelt als wir als Club, dass wir ihm dann auch die Möglichkeit geben, den nächsten Schritt zu gehen», so Krösche.

Hessen dementieren Einigung am Vormittag

Am Vormittag hatte die Eintracht eine bereits vollzogene Einigung dementiert. Eine von diversen Medien zitierte Einigung sei noch nicht erzielt, hieß es von Vereinsseite.

Zuvor hatten unter anderem Sky, der französische Sender RMC und der Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, dass sich der hessische Bundesligist mündlich mit dem Topteam aus England geeinigt habe. Frankfurt ist nach der Hinrunde auf Champions-League-Kurs.

Krösche lobte Marmoush für seine Einstellung in den vergangenen Wochen: «Er hatte einen wichtigen Anteil, dass wir in den letzten beiden Spielen so erfolgreich waren. Man sieht, welchen Charakter er hat, dass er in den letzten beiden Spielen noch mal alles gegeben hat.»