Nach der Niederlage von Jan-Lennard Struff steht das deutsche Team stark unter Druck. Jetzt müssen es Alexander Zverev und das Doppel richten.

Bologna (dpa) – Dem deutschen Tennis-Team um Alexander Zverev droht das frühe Aus bei der Davis-Cup-Endrunde in Bologna. Durch das 3:6, 6:3, 2:6 von Jan-Lennard Struff gegen Cameron Norrie liegt Deutschland im Viertelfinale gegen Großbritannien mit 0:1 zurück und darf sich im Best-of-three-Modus keine weitere Niederlage erlauben.

Sollte der Weltranglistenerste Alexander Zverev sein anschließendes Einzel gegen Arthur Fery verlieren, wäre der Traum vom ersten deutschen Triumph im prestigeträchtigen Mannschafts-Wettbewerb seit 33 Jahren schon geplatzt. Sollte es bei einem Zverev-Sieg 1:1 stehen, entscheidet das Doppel über den Halbfinal-Einzug. Dann würden Kevin Krawietz und Tim Pütz gegen Henry Patten und Neal Skupski antreten.