Masche für Masche kommt der Kopf zur Ruhe: Omi-Hobbys wie Stricken und Häkeln entspannen. Allerdings nicht die Hände: Exzessives Hantieren mit Nadeln und Wolle kann zu Problemen führen. Was tun?

München (dpa/tmn) – Wer strickt oder häkelt, kennt das: Ewig im Zug oder im Wartezimmer zu sitzen, ist gar nicht mehr so ätzend. Zumindest, solange man sein aktuelles «WIP» («Work in Progress», Strick-Slang für das aktuelle Projekt) zur Hand hat.

Ob Pullover, Socken oder Kuscheltier: Wer gerne strickt oder häkelt, könnte theoretisch stundenlang im Kreativtunnel abtauchen. In der Praxis machen das die Hände aber nicht immer mit. Was steckt hinter typischen Beschwerden und was hilft?

Eine Masche kommt selten allein

Stricken und Häkeln sind «hochrepetitive Aufgaben», sagt der Handchirurg Prof. Kai Megerle von der Schön Klinik München Harlaching. Masche für Masche führen wir hunderte bis tausende Male dieselbe oder eine ähnliche Bewegung aus – ohne Pause. «Dabei kommt es vor allem im Bereich der Sehnen und des Sehnengleitgewebes zu Belastungen», sagt der Chefarzt im Zentrum für Handchirurgie, Mikrochirurgie und plastische Chirurgie. Letzteres ist das Gewebe, das die Sehnen quasi wie ein Puffer umschließt.

Auf Dauer kann es zu einer Überlastung kommen, die eine Entzündung der Sehnenscheiden an der Basis der Finger auslöst. «Das macht sich durch Schmerzen bemerkbar», sagt Kai Megerle.

Wer dann trotz Überlastung der Sehnenscheiden immer weiter und weiter macht, riskiert einen sogenannten Schnappfinger. Betroffene Finger «rasten» beim kräftigen Schließen einer Faust ein und lassen sich dann nur noch mit Gewalt ruckartig strecken.

Am besten kommt es gar nicht so weit. Da hilft es, diese simple Regel zu beherzigen (auch wenn das im kreativen Flow schwerfallen mag): «Spätestens wenn's wehtut, ist eine Pause angesagt», so Kai Megerle.

Abgeknicktes Handgelenk beschert «Ameisenkribbeln»

Was bei stundenlangem Stricken und Häkeln ebenfalls passieren kann: Eine oder beide Hände kribbeln auf einmal. «Das ist dann tatsächlich kein Sehnenproblem, sondern eine Nervenfehlfunktion», sagt Kai Megerle. «Sie lässt sich oft auf die Position des Handgelenks zurückführen.»

Befindet es sich beim Stricken oder Häkeln in einer stark geknickten Haltung, gerät der Mittelarmnerv, der Nervus medianus, unter Druck. «Das äußert sich dann in Missempfindungen in den Fingerspitzen, die sich wie Ameisenlaufen anfühlen», sagt der Mediziner. Karpaltunnelsyndrom lautet dann das Stichwort.

Damit das gar nicht erst entsteht, ist es sinnvoll, regelmäßig die Position des Handgelenks nachzujustieren. Und natürlich sind auch Missempfindungen in den Fingern eine Erinnerung daran, dass eine Pause jetzt eine gute Idee ist.

Hände müssen sich an Belastung gewöhnen

Wenn man es übertrieben hat und die Schmerzen stören, kann man sich Kai Megerle zufolge durchaus mit entzündungshemmenden Medikamenten wie Ibuprofen und Diclofenac behelfen – entweder in Form einer Schmerzsalbe oder -tablette.

Gehen die Beschwerden – ob nun Kribbeln oder Schmerzen – nicht von allein wieder weg oder tauchen immer wieder auf, sollte man sie ärztlich abklären lassen. Bei einem Karpaltunnelsyndrom etwa kann eine Handgelenkschiene Linderung bringen. Auch bei einer Sehnenscheidenentzündung kommt es darauf an, dass die betroffenen Bereiche entlastet und ruhiggestellt werden.

Stricken – langsam trainieren

Beim Stricken gilt übrigens wie auch beim (Leistungs-)Sport: Von null auf hundert bestraft der Körper oft – vor allem, wenn man erst neu angefangen hat. «Der ganze Apparat der Hand – die Muskeln, Sehnen, das Gleitgewebe – braucht Zeit, um sich an die Belastung zu gewöhnen», sagt Kai Megerle.

Auch wenn es womöglich bei aller Begeisterung fürs neue Hobby oder Projekt schwerfällt: Gibt man sich die Zeit und steigert das Pensum nach und nach, wird man mit umso mehr Strickfreude belohnt – ohne Schmerzen und Kribbeln.