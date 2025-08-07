Der Bruch zwischen Marc-André ter Stegen und dem FC Barcelona wird immer deutlicher. Jetzt hat der Club dem Deutschen die Kapitänsbinde entzogen.

Barcelona (dpa) - Im Krach mit dem FC Barcelona ist Nationaltorwart Marc-André ter Stegen als Kapitän des Clubs vorerst abgesetzt worden. Das teilte der Verein mit. Man habe beschlossen, ihm vorübergehend die Kapitänsbinde zu entziehen, erklärte Barça. Zum Nachfolger ter Stegens, der nach einer Rücken-Operation lange pausieren muss, wurde Ronald Araujo ernannt.

Hintergrund ist ein eingeleitetes Disziplinarverfahren gegen ter Stegen, nachdem der Torhüter seine Zustimmung verweigert hatte, den ärztlichen Bericht nach seiner Operation an die Liga weiterzuleiten. Damit ist die Registrierung neuer Spieler beim FC Barcelona kurz vor Beginn der neuen Saison nur noch sehr schwer möglich.