Aarbergen-Michelbach (dpa) – Eine Streife auf dem Weg zu einem Einsatz hat bei Aarbergen-Michelbach im Taunus einen schwer verletzten Motorradfahrer an der Bundesstraße 54 entdeckt. Der 38-jährige Biker sei am Samstag kurz vor der Abfahrt nach Reckenroth in Rheinland-Pfalz in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Nach ersten Erkenntnissen war er zu schnell in nördlicher Richtung unterwegs. Die Länge der vor Ort vorgefundenen Reifenspuren gäben Anlass zu Ermittlungen, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Schaden von geschätzten 20.000 Euro.