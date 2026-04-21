Sie essen gerne Kroketten? Dann werden Sie die japanische Variante lieben. In Korokke verbergen sich nicht nur gestampfte Kartoffeln, sondern auch Hack, Erbsen und Möhren. So bereitet man sie zu.

Köln (dpa/tmn) – Eine gute Krokette ist außen knusprig und innen weich. Und sie ist so heiß, dass man sich beim ersten Bissen fast die Zunge verbrennt.

Hierzulande sind Kroketten eher Nebendarsteller auf dem Teller – eine klassische Beilage eben. Anders in Japan: Die Korokke – wie die dortige Interpretation der Krokette heißt – ist ein eigenständiges und alltagstaugliches Hauptgericht, so die Kartoffel-Marketing GmbH (KMG). Man kann Korokke dort frisch zubereitet im Restaurant essen oder auch als schnellen Snack im Supermarkt oder am Imbiss-Stand bekommen.

Die Besonderheit: In der japanischen Krokette verbergen sich neben einer cremigen Kartoffelmasse auch Hackfleisch, Zwiebeln und Gemüse. Klassischerweise werden Korokke in Tonkatsusoße gedippt. Die schmeckt süß-würzig und erinnert an eine BBQ-Soße.

Klingt appetitlich? Die Kartoffel-Experten verraten, wie man Korokke selbst zubereitet:

Zutaten für 4 Portionen

600 g Kartoffeln (vorwiegend festkochend)

2 EL Butter

100 ml Milch (3,5 Prozent Fett)

2 Zwiebeln

1 TL Öl

500 g Rinderhack

2 Möhren

100 g Erbsen

Salz, Pfeffer, eine Prise Muskat

Panko-Mehl und Weizenmehl (Typ 405)

2 Eier (Größe M)

Öl zum Frittieren

Tonkatsu- oder Worcestersoße zum Servieren

Zubereitung

Geschälte Kartoffeln für 25 bis 30 Minuten kochen. Mit Butter, Milch und Muskat zu einem Püree stampfen. Zwiebeln fein würfeln und in einer Pfanne mit Öl glasig andünsten. Hackfleisch dazugeben und krümelig braten. Möhren raspeln, dazugeben und für ca. 2 Minuten mitbraten. Die Hack-Gemüse-Mischung zum Kartoffelstampf geben und alles gut vermengen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Weizen- und Panko-Mehl jeweils in eine flache Schüssel geben, die Eier in einer dritten flachen Schüssel verquirlen. Aus der Kartoffelmasse mit feuchten Händen Kroketten formen und nacheinander zunächst in Mehl, dann in Ei und zuletzt in Panko wenden. Öl erhitzen und die Kroketten portionsweise frittieren, bis sie goldbraun sind. Auf einem Küchentuch abtropfen und mit Tonkatsu- oder Worcestersoße servieren.