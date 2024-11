Stimmungstief im Showroom – Autohandel

SP-X/Köln. „Das Tischtuch ist zerschnitten.“ „Wir wollen nur noch weg.“ „Endzeitstimmung im Autohandel“. Gestern Renault, heute Stellantis und morgen bestimmt BMW, Audi oder Mercedes – wo man auch hinhört im Handel, knirscht es derzeit gewaltig im Beziehungsspiel zwischen den Fahrzeugherstellern oder Importeuren auf der einen und ihren Händlern auf der anderen Seite. „Denn auch wenn es im Grunde beiden darum geht, möglichst viele Autos auf die Straße zu bekommen, haben sie am Ende oft unterschiedliche Ziele“, sagt Arthur Kipferler. Er ist Partner beim Strategieberater Berylls by AlixPartners in München und teilt zwar den Eindruck vom aktuellen Stimmungstief.

Aber das ist für ihn im Grunde nichts Neues. „Denn Spannungen zwischen Herstellern und Händlern hat es immer schon gegeben. Nur dass die Marktlage zuletzt wenig Grund zur Klage geboten hat.“ Während Corona und der Chipkrise ist so ein großer Nachfragestau aufgelaufen, dass beide Seiten glücklich werden und bereitwillig Kompromisse machen konnten. „Das war für viele wie die zweiten Flitterwochen oder zumindest wie ein Traumurlaub“, gibt er den Paar-Versteher.

Doch jetzt, wo die Partner wieder am Boden der Tatsachen gekommen sind, es keinen Überfluss mehr gibt und die Rahmenbedingungen wenig Optimismus schüren, geht das Gezeter wieder los. „Denn es ist wenig Geld im Markt und davon will jeder für sich einen möglichst großen Anteil.“ Und dass auf der einen Seite Traditionsunternehmen stehen, wo die Chefs oft ein ganzes Berufsleben im Amt bleiben, auf der anderen Seite aber Großkonzerne mit volatilen Managementstrukturen und einem hochtourigen Personalkarussell mache die Sache nicht eben leichter.

Kein Wunder also, dass die Zufriedenheit der Händler mit ihren Herstellern im Sinkflug ist: Nach einer Studie des Instituts für Automobilwirtschaft liegt sie auf einer Schulnoten-Skala bei aktuell 3,2 und damit auf einem historischen Tiefpunkt; selbst, wenn sie – und das stützt Kipferlers Einschätzung vom Dauerknatsch – vor zehn Jahren mit 2,5 auch schon alles andere als rosig war.

Also alles wie immer? Nicht ganz. Auch selbst wenn es wie in vielen Ehen regelmäßig Knatsch gibt zwischen den beiden Partnern, verschärfen ein paar äußere Einflüsse die Situation dramatisch– zum Beispiel die bevorstehenden CO2-Strafzahlungen und mit ihnen die Elektrifizierung. Um die Überweisungen an Brüssel möglichst gering zu halten und ihre Investitionen in die neue Mobilität irgendwann mal wieder einzufahren, müssen die Hersteller möglichst viele E-Autos auf die Straße bekommen. Die Händler dagegen schielen weniger auf den Flottenverbrauch als auf ihren Umsatz und ihre Gewinnmarge, die bei teuren Verbrennern oft deutlich größer ausfallen. „Und warum soll ich E-Autos in den Markt drücken, die doch angeblich weitgehend wartungsfrei sind und mir dann in ein paar Jahren im Werkstattgeschäft fehlen,“ beschreibt ein ungenannter Mercedes-Partner das Spannungsfeld.

Ein weiterer Störfaktor im Beziehungsspiel sind die zahlreichen neuen Marken, die mittlerweile fast im Monatsrhythmus auf den Markt drängen und intensiv auf Partnersuche gehen. Nach einer Hochphase mit vielen neuen Paarungen sei diese anfängliche Begeisterung allerdings einer gewissen Ernüchterung gewichen, hat Kipferler beobachtet. Viele Versprechungen haben sich nicht erfüllt und viele Händler haben nach rauschenden Flitterwochen festgestellt, dass der neue, vermeintliche makellose Partner auch ein paar Macken hat, bisweilen zickig ist und Arbeit macht.

Zahlreiche dieser neuen Ehen seien deshalb längst wieder geschieden und in der dritten Welle täten sich die Jungfern aus China mittlerweile deutlich schwerer bei der Brautschau. Der Wechsel von einem etablierten Hersteller zu einem neuen scheidet als Drohkulisse deshalb aus und meist auch als alternative für entgangenes Geschäft. „Aber auch wenn viele Partner aus Erfahrung klug geworden sind, bringt jede neue Marke natürlich wieder Unruhe in den Markt,“ sagt Kipferler.

Während sich die Händler immer wieder mit neuem Partner aus der Affäre ziehen wollten, sind die Hersteller irgendwann auf den Trichter gekommen, dass sie es vielleicht mal selbst versuchen sollten mit dem Vertrieb. Als Vorbild gilt ihnen dabei Tesla, die als erste und bislang einzige einen funktionierenden Vertrieb etablieren konnten. „Allerdings nur, weil Elon Musk schier unbegrenzte Mittel bereitgestellt hat und weil Tesla ein anfangs konkurrenzloses Produkt hatte“, sagt Kipferler und kann sich kaum vorstellen, dass es so eine Konstellation noch einmal geben wird. Alle bisherigen Nachahmer wie Lynk&Co, Lucid, Genesis oder Nio sind gescheitert. „Denn es braucht den erfahrenen Partner in der Fläche, seine lokale Kenntnis und sein unternehmerisches Risiko.“

Und auch die so genannten Agentur-Modelle kommen nicht voran. Sie verlagern das Geschäft zurück zu den Herstellern und nutzen die Händler nur noch als „Agenten“, die ihre Räumlichkeiten und ihr Personal zur Verfügung stellen und dafür – oft unabhängig vom Verkaufsergebnis eine Art Miete oder Aufwandsentschädigung erhalten. Mal scheitert es an den Verträgen, mal an der Umsetzung in Sachen Software und mal an den Kunden, die ihre angestammte Vertragspartnerschaft nicht aufgeben wollen. Und selbst wenn man seinen Vertrag gleich im Webstore unterschreibt; „Am Ende geht am Autohaus, in dem der Kunde seine Sitzprobe macht oder zumindest seinen Wagen entgegen nimmt, kein Weg vorbei“, ist Kipferler überzeugt. „Und so ein Netzwerk kann sich bei uns kein Hersteller aus eigener Kraft leisten.“

In Monaco oder in Liechtenstein könne Direktvertrieb klappen, weil dort ein einziger Showroom reiche. Aber in einem Flächenstaat wie Deutschland werde es ohne die lokalen Partner, ihre Erfahrung und auch ihre Finanzkraft nicht gehen, sagt Kipferler. Statt alles an sich zu reißen, sollten die Hersteller lieber die bestehenden Prozesse optimieren, die Kommunikation verbessen, den Datenfluss erleichtern und so für etwas weniger Reibung in der Partnerschaft sorgen. Und auf der anderen Seite helfe die fortschreitende Konsolidierung der Netze mit weniger und dafür größeren Partnern, weil man dann schneller zu einer beiderseits tragbaren Einigung komme. Und die wird es wohl auch in Zukunft brauchen, gibt Kipferler noch einmal den Paartherapeuten: „Rauft euch zusammen, denn allein kommt keiner ans Ziel und Reibereien schaden beiden Seiten gleichermaßen. Aber gemeinsam seid ihr so stark, dass ihr auch das aktuelle Stimmungstief überdauern werdet.“

