Stichattacke in Brandenburg: Jugendlicher und Frau getötet

Zwei Tote und zwei Schwerverletzte - die Polizei ist wegen eines Gewaltverbrechens im Großeinsatz in einem kleinen Ort in Brandenburg. Die Mordkommission muss klären, was genau passiert ist.

Casekow (dpa) – Bei einem Todesopfer nach einer Gewaltattacke in Casekow im Nordosten Brandenburgs handelt es sich laut Polizei um einen Jugendlichen. Das zweite Opfer sei eine Frau im Alter von Mitte 20, sagte der Sprecher der Polizeidirektion.

Der Tatverdächtige, auch ein Deutscher, sei in unmittelbarer Nähe zum Einsatzort gefunden worden. «Das Motiv wissen wir noch gar nicht. Die Mordkommission ist am Arbeiten und will rausbekommen, was hier passiert ist», sagte der Sprecher der Polizei. Auch die Spurensicherung arbeitet vor Ort.

Bei einer Attacke mit einer Stichwaffe in einem Mehrfamilienhaus am Vormittag gab es zwei Todesopfer. Zudem wurden ein Mann und eine Frau schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Der mutmaßliche Täter konnte ihm zufolge während der Polizeimaßnahmen gefasst nehmen.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot in dem kleinen Örtchen im Einsatz. Casekow in der Uckermark hat nach Angaben der Gemeinde 817 Einwohnerinnen und Einwohner.