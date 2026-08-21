Wer per SMS oder E-Mail eine Steuererstattung versprochen bekommt, bei dem sollten umgehend die Alarmglocken schrillen. Denn auf diese Weise haben es Betrüger derzeit auf persönliche Daten abgesehen.

Berlin (dpa/tmn) – «Handlung erforderlich für Ihr Steuerguthaben» oder «Eine Mitteilung der Bundesbehörde». So oder so ähnlich sind derzeit E-Mails und SMS überschrieben, mit denen es Betrügerinnen und Betrüger auf Ihre persönlichen Daten abgesehen haben. Darin versprechen diese meist eine Steuererstattung, sobald Angeschriebene ihre Bankverbindung oder Elster-Anmeldedaten angegeben haben.

Doch auch wenn die Schreiben offiziell wirken, warnt die Steuerverwaltung ausdrücklich davor, auf diese Betrugsversucher zu reagieren oder auch nur Links aus den Mails oder SMS zu öffnen. Ansonsten kann es tatsächlich zum Abfluss sensibler Daten kommen.

Gut zu wissen: Die Steuerverwaltung sendet grundsätzlich nur Benachrichtigungen per E-Mail. Niemals sind darin bereits Informationen über Steuerdaten, Rechnungen oder Erstattungen enthalten – auch nicht in Form eines Anhangs. Zudem würde sie niemals persönliche Daten wie Kontoverbindungen, Kreditkartennummern, PINs oder die Antwort auf die Elster-Sicherheitsabfrage anfordern.