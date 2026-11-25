Die eigene Steuerlast kann man nicht beeinflussen? Falsch - an manchen Stellschrauben lässt sich drehen. Die Lohnsteuerhilfe Bayern stellt drei Möglichkeiten vor, die noch 2026 umsetzbar sind.

München (dpa/tmn) – Noch bis zum Jahresende haben Steuerzahler und Anleger die Möglichkeit, ihre Steuerlast zu beeinflussen. Wer in diesem Jahr die richtigen Weichen stellt, kann sich finanzielle Vorteile sichern. Zugegeben: Nicht jeder und jede kann jeden Tipp umsetzen. Aber hier kommen drei Optionen, die laut der Lohnsteuerhilfe Bayern (Lohi) einen spürbaren Effekt haben können:

Tipp 1: Den Bund der Ehe eingehen

Wer ohnehin vorhat zu heiraten, kann versuchen, noch in diesem Jahr einen Standesamt-Termin zu finden. Denn die Hochzeit kann auch finanziell ein Gewinn sein. «Wird die Eheschließung bis zum 31. Dezember vollzogen, führt das bei einer Zusammenveranlagung dazu, dass der Splittingtarif rückwirkend für das gesamte Jahr 2026 angewendet wird», teilt die Lohi mit. Der steuerliche Vorteil des Splittingtarifs macht sich besonders bei stark unterschiedlichen Einkommen der Ehepartner bemerkbar und kann mehrere hundert Euro an Steuern sparen.

Tipp 2: Verträge mit Angehörigen überprüfen

Haben Sie eine Wohnung an Angehörige vermietet? Selbst wenn Sie einen Freundschaftspreis dafür vereinbart haben, sollten Sie einen rechtssicheren Mietvertrag dafür abgeschlossen haben und dafür Sorge tragen, dass der Mietpreis zumindest annähernd dem entspricht, was auch Fremde zahlen müssten. Denn nur wenn dieser mindestens 66 Prozent der ortsüblichen Vergleichsmiete beträgt, können mit der Vermietung verbundene Aufwendungen zu 100 Prozent steuerlich geltend gemacht werden. Ein Blick auf den Mietspiegel gibt Auskunft. Passt der Wert nicht, kann sich nachbessern lohnen.

Tipp 3: Letzte Chance für steuerfreie Kryptokäufe nutzen

Die Bundesregierung plant Kryptogewinne ab dem kommenden Jahr mit 25 Prozent Abgeltungsteuer zu versehen. In Stein gemeißelt ist das aktuell noch nicht. Die bisherige Regel sieht steuerfreie Gewinne vor, solange die Coins mindestens ein Jahr gehalten wurden. Für alle noch bis Jahresende erworbenen Kryptowährungen gilt diese Regel weiterhin – sie genießt Bestandsschutz. Wer von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchte, sollte allerdings die Kaufdaten der Transaktion sorgfältig dokumentieren, um später dem Finanzamt gegenüber Nachweise zu haben.