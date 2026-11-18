Wer dieses Jahr noch größere Anschaffungen für den Job plant, sollte die bisherigen Aufwendungen prüfen. Wann sich ein Kauf steuerlich lohnt – und wann Abwarten bis 2027 sinnvoller sein kann.

Berlin (dpa/tmn) – Die letzten Wochen des Jahres 2026 stehen an – und mit ihnen auch die letzte Chance für Beschäftigte, noch berufliche Ausgaben zu tätigen, die die Steuerlast für dieses Jahr drücken sollen. Denn beruflich veranlasste Aufwendungen können als Werbungskosten in der Steuererklärung geltend gemacht werden.

Eine Pauschale von 1.230 Euro berücksichtigt der Fiskus dabei ganz automatisch – unter anderem für die Fahrtkosten für den Weg zur Arbeit. Erst wenn die tatsächlichen Werbungskosten diesen Betrag übersteigen, wirken sich zusätzliche Ausgaben steuerlich aus. Deshalb sollten Arbeitnehmer rechtzeitig vor dem Jahreswechsel einen «Kassensturz» machen, empfiehlt Daniela Karbe-Geßler vom Bund der Steuerzahler.

«Wer den Pauschbetrag bereits ausgeschöpft hat oder kurz davorsteht, kann geplante Anschaffungen gegebenenfalls noch 2026 tätigen.» Steht etwa ohnehin die Anschaffung neuer Fachbücher, Arbeitsbekleidung, eines Laptops oder von Büromaterial an, so sollte man das womöglich noch in diesem Jahr kaufen.

Wer hingegen im laufenden Jahr mit seinen Werbungskosten weit unter dem Pauschbetrag von 1.230 Euro liegt und die Grenze nicht mehr erreicht, sollte mit der Investition bis ins kommende Jahr warten. Vielleicht wird dann der Werbungskosten-Pauschbetrag insgesamt überschritten.

Hardware muss nicht mehr über Jahre abgeschrieben werden

Gut zu wissen: Computer, Laptops und dazugehörige Geräte wie Drucker können unabhängig von ihrem Anschaffungspreis bereits im Jahr des Kaufs vollständig als Werbungskosten berücksichtigt und müssen nicht mehr über die Nutzungsdauer abgeschrieben werden.

Voraussetzung ist eine berufliche Nutzung. Werden die Geräte auch privat genutzt, ist der Kaufpreis nur anteilig absetzbar. Konkret heißt das: Wird der Computer zu 50 Prozent privat genutzt, ist nur die Hälfte des Kaufpreises als Werbungskosten abziehbar. Erst ab einer beruflichen Nutzung von mindestens 90 Prozent lässt sich der Kaufpreis komplett abschreiben.

Andere Arbeitsmittel, etwa Büromöbel, müssen über mehrere Jahre abgeschrieben werden, sofern sie mehr als 952 Euro kosten.